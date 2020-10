Tres detinguts acusats d'agredir policies del dispositiu de seguretat per la manifestació a Benimaclet

20M EP

La Policia Nacional va detindre aquest dilluns tres homes per presumptament agredir diversos agents en el context del dispositiu de seguretat establit per la 'manifestació de torxes' impulsada per España 2000 en el barri valencià de Benimaclet, davant la qual es van convocar concentracions per a "respondre al feixisme" i reivindicar entorns lliures d'odi per part d'associacions i veïns.