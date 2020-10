Teresa Sanjurjo: "El Premio de la Concordia de este año está cargado de emociones, reconocimiento y gratitud"

El próximo viernes, 16 de octubre, se celebra en Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2020. Como consecuencia de la pandemia, este año no habrá público y el aforo será muy reducido, aunque intervendrán la escritora Anne Carson (Letras); Raúl Padilla (presidente de la Feria del Libro de Guadalajara (Comunicación y Humanidades); el piloto Carlos Sainz (Deportes) y un representante del colectivo de sanitarios españoles (Concordia).

La Fundación Princesa de Asturias, que convoca los galardones, ha cumplido cuatro décadas de existencia; su directora es Teresa Sanjurjo.

La Fundación Princesa de Asturias cumple este año una cifra redonda: 40 años de su existencia. Usted es la segunda directora de esta, desde 2009. ¿Qué balance hace de estas cuatro décadas y de la suya en particular? El balance, no me cabe duda, es muy positivo. Los impulsores de la idea de constituir la Fundación y los Premios –entonces llamados Príncipe de Asturias– comprendieron, hace ya 40 años, la importancia de tener referentes, de subrayar la aportación de hombres y mujeres, de instituciones con trayectorias de excelencia que sirvan de inspiración para todos, que contribuyan al progreso y a la construcción de sociedades mejores. En cuanto a estos once años que llevo dirigiendo la Fundación, en lo personal, han sido fantásticos. Profesionalmente, han supuesto un reto, cuyos resultados no me corresponde a mí juzgar.

De los cambios producidos, como es lógico, en el funcionamiento de la FPA, ¿qué aspectos destacaría más? A lo largo de estos años en los que he asumido la responsabilidad de dirigir la Fundación no ha cambiado nada de lo esencial. La personalidad de la Fundación, nuestra misión y naturaleza permanecen intactos. Los cambios que se han producido corresponden a una evolución acorde al ritmo de los tiempos, de los nuevos medios que existen al alcance de todos. Son las formas de alcanzar esos objetivos, las herramientas que ahora utilizamos, lo que ha cambiado.

¿Cómo percibe, en estos tiempos que corren, el sentimiento de los asturianos y del resto de los españoles sobre el papel de la Fundación? Estoy demasiado involucrada para hacer una valoración objetiva sobre el sentimiento de los asturianos y del resto de los españoles acerca del papel de la Fundación. Pero lo que sí percibo es el interés que generan los Premios. La atención que despiertan en la opinión pública la obra, las aportaciones, los méritos de nuestros premiados. Lo observamos también en el incremento anual del número de candidaturas que recibimos, así como en la calidad de los proponentes. Y creo que eso es un signo de vitalidad, de energía y, también, cómo no, del interés y la utilidad de los Premios.

"Hemos hecho un esfuerzo por adaptarnos a las circunstancias que la pandemia ha provocado"

Lo ocurrido en el mundo en relación con la pandemia provocada por el coronavirus ha supuesto un cambio en todos los ámbitos sociales. ¿Cómo ha afectado esta circunstancia a la FPA, a la reunión de los jurados, a la concesión de los premios, etc.? En la Fundación hemos hecho un esfuerzo por adaptarnos a las extraordinarias circunstancias que la pandemia ha provocado. Desde el primer momento, nuestro objetivo ha sido continuar el ejercicio de nuestra actividad, pero con sentido de la responsabilidad y con prudencia, tomando todas las precauciones posibles y siguiendo las recomendaciones sanitarias. Esto nos ha permitido, un año más, conceder los Premios y confiamos en que, también, entregarlos.

¿Se plantearon en algún momento la no celebración de la entrega de los Premios? Como le decía, desde el mes de marzo, hemos tenido claro que queríamos continuar adelante con nuestra tarea, siempre que la situación sanitaria nos lo permitiese, y hemos trabajado todos estos meses en esa dirección. Siempre, claro está, con incertidumbre, porque ahora mismo es muy difícil hacer pronósticos, incluso a corto plazo.

¿Cuánto tardaron en preparar el plan alternativo y, en qué consiste? Más que un plan alternativo, todo el equipo de la Fundación y, por supuesto, el Patronato reflexionamos y trabajamos, durante el estado de alarma, el confinamiento y la desescalada y hasta llegar al momento actual, en el diseño de diferentes escenarios que se correspondieran con las diversas posibilidades de evolución de la pandemia. Nuestras líneas fundamentales fueron dos: cumplir con nuestra misión fundacional y, fundamentalmente, preservar la salud de todos; no solamente de las personas que trabajamos en la Fundación o los que se relacionan directamente con nosotros, sino del conjunto de la sociedad. En eso hemos hecho un ejercicio de responsabilidad muy intenso, muy consciente y prudente.

¿Cómo será este año la celebración de la entrega de los Premios? La celebración de la entrega de los Premios de este año será igual en esencia, y diferente en las formas, en la ubicación y en el hecho de que no habrá público, pero el mensaje permanece inalterable.

"Las actividades de la Fundación tienen un impacto económico y social elevado"

¿Cómo está siendo la repercusión económica de esta celebración, tanto para la Fundación como para los negocios que se desarrollan de forma paralela durante los Premios? Las actividades de la Fundación tienen un impacto económico y social elevado, como así lo pusieron de manifiesto estudios que realizamos hace unos años. Muchas pequeñas y medianas empresas de sectores variados como la producción audiovisual, empresas de transporte, hostelería, etc. se benefician habitualmente de nuestra actividad.

En este 2020, por motivos obvios, la repercusión económica ha seguido dos direcciones diferentes. Por un lado, hemos dejado de desarrollar algunas actividades, las masivas, las que contaban con mucha participación ciudadana; precisamente, por evitar aglomeraciones. Y eso ha supuesto, lógicamente, menos gasto. Pero, por otra parte, la implantación de las medidas y los protocolos de seguridad, que son extensos y profundos, han supuesto un gasto muy significativo.

En cuanto a nuestros proveedores y, a la economía asturiana en general, me temo que va a tener un impacto importante. Hay que tener en cuenta que la 'Semana de los Premios' ha dinamizado en los últimos años a numerosos sectores y a miles de ciudadanos, con lo que ello conlleva de movimiento de la economía. El año pasado trabajamos directamente con trescientos proveedores y para nuestra programación cultural contamos con más de doscientas personas contratadas directamente por la Fundación.

A pesar de la pandemia, parece que la FPA sigue apostando por los eventos culturales a lo largo de la semana de la entrega de los Premios, que usted promocionó y amplió en número a lo largo de todos estos 11 años de dirección con, actualmente, 114 colegios, miles de niños y jóvenes implicados en ellas. ¿De qué manera influyen todos los actos en la repercusión de los Premios? La Fundación, efectivamente, apostó de manera muy decidida por abrir los Premios, más y de forma creciente, al conjunto de la sociedad dando a conocer la trayectoria, la obra, los valores, el ejemplo de los galardonados, porque entendemos que así cumplimos mejor con nuestra misión fundacional. Tanto nuestra programación cultural como el programa educativo 'Toma la Palabra' han ido creciendo a lo largo de los años, involucrando a miles de personas en todo el Principado y fuera de él. Pensamos que esta es la mejor manera de dar a conocer a los premiados a la sociedad, a los ciudadanos, que es para quienes trabajamos.

"A esos miles de profesionales que están velando por nuestra salud, hay que reconocerles el mérito"

De todos los Premios, es posible que este año, el de Concordia concedido a los sanitarios podría ser el más emotivo… El Premio de la Concordia de este año creo que, sin duda alguna, es un premio cargado de emociones, de reconocimiento y gratitud, porque la pandemia que estamos viviendo nos ha tocado a todos muy de cerca, incluso a los que hemos tenido la suerte de no ver nuestra salud directamente afectada por ella. A esos miles de profesionales que nos están cuidando y que están velando por nuestra salud, hay que reconocerles ese mérito, el duro trabajo y también, por supuesto, procurar que este premio contribuya a que cuenten con todos los medios necesarios para desarrollar su tarea en las mejores condiciones posibles.

¿Qué planes tienen de futuro para la Fundación? Nuestro plan de futuro es mantener el rumbo. Estamos convencidos de la importancia y vigencia de nuestros fines. En tiempos de incertidumbre, de cambio acelerado, como los actuales, los referentes son esenciales. Lo que hace la Fundación con los Premios es señalar referentes para el conjunto de la sociedad.

¿Cuál es el papel de la Fundación en estos momentos de tanta tensión política en los que algunas organizaciones han aprovechado para lanzar duros ataques contra la monarquía parlamentaria, piedra angular de nuestra Constitución? El papel de la Fundación, tanto en estos momentos como en otros anteriormente, siempre ha sido un papel de concordia. Si se repasan los grandes nombres que integran la lista de nuestros galardonados y se escuchan sus mensajes se percibe que deben estar en el centro de cualquier proyecto de recuperación colectiva que pretendamos llevar a cabo. La importancia de la ciencia, de la cultura, del progreso, del respeto a los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la creación, valores que constituyen lo mejor de la humanidad, deben situarse en el centro del debate para lograr sociedades más avanzadas, más justas y equitativas.

"La Princesa de Asturias es una persona muy serena, con gran capacidad de atención y de escucha"

En lo que usted ha vivido personalmente, ¿qué cualidades destacaría de Doña Leonor, Princesa de Asturias? La Princesa de Asturias es una persona muy serena, con gran capacidad de atención y de escucha, una persona muy amable, consciente de su responsabilidad y, además, encantadora.

Felicitarles porque Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2015, lo han sido con el Nobel de Química. Los Premios Princesa adelantándose, una vez más, a los Nobel. Tanto los proponentes de las candidaturas como nuestros jurados hacen posible que el nivel de nuestros Premios, año tras año, sea altísimo. Ya hemos dado la enhorabuena a las Investigadoras Charpentier y Doudna por este nuevo reconocimiento.