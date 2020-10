Las claves del éxito de Mask Singer: los momentazos del 'talent' que aterrizará en breve en Antena 3

Tras alcanzar el éxito en Estados Unidos y Australia, Mask Singer aterriza en España. Aunque aún se desconoce la fecha exacta del estreno, Antena 3 ha revelado que pretende lanzar el formato cuanto antes.

Tratando de averiguar la identidad de los 12 concursantes estarán Malú, José Mota y Los Javis: Javier Calvo y Javier Ambrossi. Todo ello guiado por un maestro de ceremonias inmejorable: Arturo Valls.

👑 Aristócratas



🏆 Ganadores de Premios Ondas



⭐ Actores de Hollywood



💥 ¡Cualquiera puede estar detrás de la máscara!



📺 #MaskSinger muy pronto ESTRENO en Antena 3 https://t.co/hHEoKeMVa3pic.twitter.com/f08imkvGzH — antena 3 (@antena3com) October 12, 2020

El triunfo del formato

Las cuatro temporadas con las que cuenta el programa en Estados Unidos avalan el éxito de un formato de gran complejidad. Siguiendo el ejemplo de los norteamericanos, Atresmedia intenta mantener en secreto quiénes son los concursantes que se esconden detrás de las máscaras. Sí han asegurado que, entre ellos, habrá aristócratas, cantantes, actores de Hollywood, campeones del mundo e incluso políticos.

Una de las claves del formato es el anonimato. Ni siquiera los jueces saben quién se esconde detrás de cada disfraz. Para hacer la tarea aún más complicada, los concursantes hablan con la voz distorsionada, por lo que el jurado tendrá que tirar de instinto para averiguar quién está cantando. "Me podía más la curiosidad por saber quién había debajo de la máscara que la valoración de la calidad de quién cantaba", explica José Mota.

Además, en países como Estados Unidos, Australia o Corea del Sur, los comentarios y las suposiciones en las redes sociales se multiplicaban a medida que avanzaban las galas y, con ello, aumentaba la audiencia.

Las impresionantes cifras de audiencia confirman el triunfo del formato. En Estados Unidos, primer país que exportó el programa coreano, el estreno cosechó 9 millones de espectadores y la primera temporada de The masked singer alcanzó los 11 millones.

Otro de los factores clave es la participación de famosos. Tal como comprobó Antena 3 con Tu cara me suena, al contar con celebridades, la audiencia aumenta; sin embargo, si los concursantes son anónimos, como sucedió en la edición especial Tu cara no me suena todavía, las cifras descienden estrepitosamente.

Los momentazos en otros países

Sin duda, ver cómo un personaje de ficción interpreta un tema con el que todos hemos bailado es una de las claves del triunfo del formato.

Resulta memorable una de las actuaciones en las el personaje del Flamenco interpretó Footloose, el tema de Kenny Loggins, haciendo que tanto el público como el jurado estadounidense se levantasen de sus asientos para bailar al ritmo que marcaba el personaje.

Quien también cautivó al público y a los investigadores fue la Rana que, semana tras semana, hipnotizaba a los espectadores con sus característicos movimientos. Con la interpretación de You dropped a bomb on me, este personaje se abrió paso fácilmente hacia los puestos más altos.

En Alemania, a nadie dejó indiferente la actuación del Ángel que, interpretando Sweet Dreams, de Marilyn Mason, se llevó todas las miradas del público. El jurado, además, no pudo evitar hacer sus propias conjeturas tras la espectacular actuación. Sorprendente ver a un ángel cantando con la voz del demonio.

El Camaleón cautivó a los espectadores en más de una ocasión con su gracia al moverse en el escenario. Ver al camaleón entonando el Bella Ciao desató las risas de los espectadores en la edición alemana.

En Francia, quien finalmente se hizo con el trofeo de la máscara de oro fue el Unicornio. Tras la interpretación de temas como Crazy in love de Beyonce o Don't stop me now de Queen, el animal mitológico se alzaba con el codiciado premio.

La mecánica del concurso

Mask Singer, al igual que ocurre en el formato estadounidense, contará con 12 participantes que se dividirán en dos grupos que competirán entre sí. Los primeros enfrentamientos se llevarán a cabo por parejas y el menos votado será eliminado, teniendo que volver a enfrentarse al final del programa. Si, finalmente, resultan eliminados, estos concursantes revelarán sus rostros.

A partir de la quinta gala ya no habrá grupos. Los concursantes se enfrentarán unos a otros y tratarán de obtener la codiciada máscara de oro que les hará vencedores de la edición.

En cada programa, además, habrá invitados que, al igual que los concursantes, cantarán bajo una máscara. El jurado tendrá que averiguar quién se esconde en el disfraz, aunque no tendrán que esperar mucho para saberlo, pues estos invitados especiales desvelarán sus identidades al final de cada programa.