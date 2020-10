Del Campo remite un escrito a la ministra Irene Montero reclamando un lenguaje igualitario en documentos oficiales

"Durante los primeros meses como alcaldesa, en 2015, me extrañó ver documentos oficiales que todavía utilizan el masculino de forma exclusiva, teniendo en cuenta que los mismos se remiten a municipios de todo el Estado y que, afortunadamente, somos muchas las mujeres que desde hace años tenemos el honor de representar a nuestros pueblos en las alcaldías", ha indicado la alcaldesa de Barakaldo.

Entonces, Del Campo se puso en contacto telefónico con la Dirección General de la Guardia Civil, informando de su llegada a la Alcaldía y solicitando que se remitiesen tarjetas con el género femenino. "Me respondieron que todas las cartulinas estaban impresas en género masculino y que cuando se acabasen lo corregirían", ha apuntado.

Viendo que la situación no se modificaba, en septiembre de 2017 reiteró su queja, esta vez por escrito, a la Dirección General de la Guardia Civil, recibiendo respuesta del Coronel Jefe de la Comandancia de Bizkaia, indicando que la "propuesta fue trasladada a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil".

Así mismo, puso la situación en conocimiento del Delegado de Gobierno en Euskadi, quien respondió igualmente que "ya habían iniciado los trámites necesarios para que se efectúe el cambio".

"La verdad es que desconozco el volumen del stock de cartulinas al que hacía referencia la Guardia Civil en el año 2015, pero han pasado ya 5 años y no me gustaría pensar que mis anteriores interlocutores no han tenido en cuenta mi protesta, ya que las tarjetas siguen llegando en masculino", ha apuntado.

"Creo que se trata de un acto muy preocupante, más aún cuando hace más de 30 años que la mujer entró a formar parte de la propia Guardia Civil, pero parece que no son capaces de reconocer la llegada de las mujeres a altos cargos de las administraciones", ha dicho la alcaldesa.

Llegado a este punto, la alcaldesa ha remitido un escrito a la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como a la ministra de Defensa, Margarita Robles, trasladándoles la situación y solicitándoles que se pongan medidas cuanto antes. Además, ha remitido el escrito también a la directora de la Guardia Civil, el Instituto de la Mujer y Emakunde.

"Lamentablemente las mujeres seguimos sufriendo múltiples discriminaciones y seguramente ésta no será la más grave que tengamos que padecer, pero considero que las instituciones públicas debemos dar ejemplo y me parece inaceptable que algo tan sencillo siga aún sin resolverse", ha concluido.