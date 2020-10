Lorena Gómez hace balance de los cinco meses de maternidad y relata el miedo que sintió cuando se le cayó su bebé

Cinco meses han pasado desde que la vida de Lorena Gómez cambiara para siempre. En abril, la cantante y René Ramos, dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Por ello, Gómez ha decidido hacer balance y escribir unas líneas en Instagram para reflexionar sobre su bonita experiencia como madre primeriza.

La actriz de 34 años ha publicado una fotografía con su bebé en la que expresa cómo se siente. "Creía que ser madre no podía ser tan difícil según lo que me contaban las demás, pero el día que llegamos a casa sentí el miedo más increíble que jamás había sentido y entendí que muchas de esas otras mamás no me estaban diciendo la verdad o habían vivido experiencias distintas", ha avanzado.

"También creía que iba a vivir de mal humor por dormir mal, hasta que un domingo me hizo reír a las 5 de la madrugada y supe que era capaz de sonreír y de jugar con él aunque casi no hubiera dormido durante días", ha añadido la artista, que, además, ha asegurado que ya incluso ve "dibujos" con el pequeño.

"Me daba mucho miedo pensar en no escucharlo cuando se despertara de noche por estar dormida. Se lo dije al pediatra, me miró, sonrió con pena y me dijo: tranquila que sí vas a escucharlo", ha escrito Gómez, a lo que ha añadido: "Y tenía razón, algo se activa dentro de ti y hace que seas capaz de descansar, aún con un ojo abierto, la oreja puesta o un brazo a 90 grados".

Incluso ha recordado el momento en el que el pequeño se le cayó, llevándose un gran susto: "Pensé que jamás se me iba a caer y un día sucedió, en una milésima de segundo que me di la vuelta y volví a sentir ese miedo horrible del día que entramos en casa y empezaba, de verdad, mi nueva vida".

Finalmente, ha dado las gracias a su madre. "Antes de tener a mi hijo pensaba que, cuando lo tuviera, mi vida iba a cambiar para siempre, y eso fue en lo único que no me equivoqué. Hubo un segundo en que mi vida cambió para siempre, ese segundo en que empecé a querer a otra persona muchísimo más que a mi propia vida. Gracias Mamá. Te amo", rezan las últimas líneas.

Desde que el hijo de la artista y el hermano de Sergio Ramos llegara al mundo, Gómez no ha dejado de mostrar imágenes con el bebé y de hablar sobre la maternidad. Muestra de ello es la fotografía que publicó la pasada semana, también dedicada a su hijo. "Quiero verte crecer fuerte, feliz. Quiero caminar contigo del brazo y ser tu confidente . Lo quiero todo contigo", confesó.