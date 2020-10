Calvo aboga por mejorar la gestión del lobo "porque la evolución no ha sido buena".

Así lo ha indicado este miércoles durante la Comisión del ramo en la Junta General, donde ha situado el "problema del lobo" como algo "difícil de gestionar". "Hay un conflicto real de un bien público hacia un bien privado y nosotros gestionamos eso", ha indicado, para resaltar el equilibrio que debe realizar el Ejecutivo para "gestionar un conflicto".

En ese sentido, ha abogado por analizar el plan del lobo y "gestionarlo mejor" ya que "su evolución no ha sido buena". Con todo, ha destacado las virtudes del plan actual avalado por estudios técnicos y aprobado por la Junta General y ha animado a los grupos que rechazan esta norma a que trasladen al Parlamento "otro tipo de soluciones".

Calvo lo ha afirmado así a una pregunta de la diputada de Podemos Asturies Nuria Rodríguez, que ha afirmado que los ganaderos no tienen problemas con el lobo, "lo que quieren es que no les maten las cabezas de ganado".

En ese sentido, Rodríguez ha abogado por no enfrentar a sectores y actuar como "un lobby asturiano" donde exista una mayor rapidez en las ayudas a los ganaderos por daños. Además, ha solicitado "actuar con criterios científicos" para no desintegrar manadas "y no convertirla en un grupo de lobos solitarios que atacan individualmente al ganado".