Duncan Laurence, ganador de Eurovisión 2019, da el 'sí, quiero' a su novio Jordan Garfield

El festival de Eurovisión ha sido siempre un espacio de apertura y visibilidad para la comunidad LGTBIQ+ en Europa. A pesar del veto que algunos países intentan imponer sobre las propuestas de otros participantes, rostros del colectivo como Dana International, Conchita Wurst o el último ganador de Eurovisión, Duncan Laurence, han logrado alzarse con el triunfo.

El representante holandés, que consiguió hacerse con el micrófono de metacrilato, está de enhorabuena. En uno de sus stories de su cuenta de Instagram, el último ganador de Eurovisión ha compartido una instantánea del anillo de compromiso que le ha regalado su novio Jordan Garfield.

De la misma manera, Garfield ha publicado: "Para aquellos con los que no he hablado recientemente, soy el hombre más afortunado del mundo", comenzaba el escritor de canciones. "Le pedí a Duncan Laurence que se casara conmigo y dijo que sí. Nunca he sido tan feliz en mi vida. Me voy a casar con un hombre amable, inteligente, genuino, con talento y guapo. También voy a casarme con mi mejor amigo", concluía la pareja de Laurence.

Duncan Laurence comentaba en la la conferencia de prensa previa a la gran final del festival de la canción su bisexualidad. "Esta oportunidad se traduce en que puedo mostrarme como soy como artista, pero también como ser humano" comenzaba el holandés. "Soy más que un artista, soy una persona, soy bisexual, soy músico… estoy orgulloso de tener la oportunidad de mostrar quien soy", concluía.