Susanna Griso cuenta en 'Espejo público' cómo fue la primera vez que vio porno en su vida

El programa de Espejo público ha contado este miércoles con la colaboración de la sexóloga, Lorena Berdún, para comentar cómo las redes sociales se convierten en una peligrosa fuente de información para las dudas sexuales de los menores de edad.

La colaboradora ha explicado que la edad media de iniciación al sexo, entendida como un primer contacto con contenido sexual, es a los 11 años. La sexóloga ha detallado, también, la peligrosidad que tiene para un niño el acceso a toda esa información, ya que "un niño no tiene la mente desarrollada para entender qué es la sexualidad y cómo se va a desarrollar". "Con 11 años tiene que resolver otro tipo de dudas", ha añadido la invitada.

La presentadora Susanna Griso ha apuntado a la diferencia que existe entre unas generaciones a otras y la facilidad que existe hoy en día para que los menores de edad accedan a contenido pornográfico a través de los teléfonos móviles.

La conductora del programa ha contado cómo recuerda su primer contacto con algún contenido sexual, que podía verse en Canal Plus. Además, la presentadora ha contado que si no se tenía la televisión de pago no podía verse con alta definición, sino que estaba cubierto por "una especie de nieve" que impedía verlo con detalle y "asumías que eso era lo más parecido que ibas a ver al porno"

"¿Esa fue la primera vez que tú viste porno?", le ha preguntado sorprendido su compañero Diego Revuelta. "¿Yo? Sí", ha respondido algo tímida Griso. Finalmente, Alfonso Egea ha explicado que la diferencia está en que el acceso al porno que existe actualmente no es el mismo del que podía disfrutar la generación de Susanna Griso.