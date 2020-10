Marta López denuncia vía exclusiva insultos hacia ella y sus hijos: "Los otros niños no les dejaban jugar con ellos"

Aunque las cosas se han reconducido, el verano de Marta López ha sido, cuanto menos, turbulento. La colaboradora, que ya ha vuelto a sus diferentes puestos de trabajo como colaboradora en Mediaset, vivió un despido fulminante por parte del grupo de comunicación por no tomar medidas de seguridad respecto a la pandemia en una fiesta.

De eso habla ahora, vía exclusiva, en la revista Lecturas. "Ha sido mucho peor que el 'Merlosplace", desvela la madrileña, que se siente destrozada por los durísimos comentarios que también han tenido que sufrir sus hijos.

"He tenido que aguantar insultos, que a mis hijos les dijeran otros niños que no les dejaban jugar con ellos", relata. "A mi hijo de 13 años le dijeron: 'Por culpa de gente como tu madre murió mi abuelo".

La exgranhermana cuenta cómo pasó todo. "Estaba con amigas en el Starlite, al aire libre y cumpliendo con todas la medidas de seguridad. Me arrepentiré toda mi vida de haber puesto esas imágenes que podían herir la sensibilidad. No vi ninguna maldad", argumenta.

No obstante, las consecuencias fueron nefastas. "El comunicado me pilló por sorpresa". Y es que se enteró a la vez que todo el mundo de su despido. Es decir, en boca de su íntimo amigo Kiko Hernández, el encargado de leerlo en Sálvame.

"Me dio un ataque de ansiedad. Estaba con mis dos hijos mayores, fue incómodo. He estado 15 días en casa llorando todo el día, lo he pasado muy mal, peor que con el 'Merlosplace".