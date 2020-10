À Punt i la UPV firmen un conveni per a aplicar la intel·ligència artificial per a la subtitulació en temps real

L'objectiu del conveni és el foment de la investigació en l'àmbit de la intel·ligència artificial en els processos de subtitulació assistida per ordinador en temps real i traducció automàtica, tant en valencià com en castellà.

Es tracta d'un projecte d'investigació i innovació en intel·ligència artificial que pretén potenciar l'accessibilitat de la ciutadania als mitjans de comunicació.

El pes de la investigació ho portaran els experts de l'Institut Valencià d'Investigació en Intel·ligència Artificial de la UPV (VRAIN), que treballaran durant dos anys amb professionals de diversos departaments d'À Punt Mèdia.

Enrique Soriano ha assenyalat "la importància d'aquest conveni per a fer un pas endavant i millorar l'accessibilitat als mitjans de comunicació públics independentment del lloc de residència i de les possibles discapacitats".

Per la seua banda, el rector Francisco Mora ha recordat que ja hi ha un conveni marc que possibilita que els estudiants de la UPV realitzen pràctiques formatives en À Punt.

I ha destacat el fet que "amb aquest conveni les investigacions que es duen a terme en la universitat es traslladen a la televisió de tots els valencians i les valencianes".

Les dos entitats coordinaran estructures i compartiran coneixements i capacitats, impulsaran accions d'investigació i de desenvolupament per a subtitulació assistida per ordinador d'àudio i video basades en la intel·ligència artificial, que funcione en temps real amb un alt percentatge d'encert en valencià i en castellà.

L'actual sistema de Google presenta un 55% d'encerts en subtitulació automàtica, però el projecte de VRAIN comença amb una base del 80% i es vol aconseguir un percentatge d'encert pròxim al 90%.

El director del VRAIN, Vicent Boti, ha agraït a À Punt la confiança que ha depositat en l'Institut "perquè s'obri un camí per a continuar la col·laboració amb altres àmbits", i els dona la possibilitat de posar a l'abast de la societat una tecnologia líder a nivell mundial.

"CANVI TECNOLÒGIC"

El cap de la secció d'Informàtica d'À Punt, Vicent Fuster, ha explicat que aquest projecte és bàsic de cara al futur, ja que es tracta de l'inici d'un canvi tecnològic en el món de la subtitulació aplicat als mitjans de comunicació".

La subtitulació assistida per ordinador, a banda de les aplicacions directes (millorar la qualitat lingüística i la velocitat dels subtítols, postedició, reformulació...), serà un primer pas per a altres aplicacions d'intel·ligència artificial en els sistemes de comunicació transmèdia (avatars digitals per llengua de signes en temps real, classificació automàtica d'àudio i video, continguts formatius de promoció del valencià independentment de la llengua nativa de l'audiència, suggeriments a la persona usuària en funció de perfils, etc.), conclouen des de la radiotelevisió pública valenciana.