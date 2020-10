Miki Núñez se pone al frente de 'Cover', el nuevo 'talent show' de TV3

La cadena de televisión pública catalana TV3 pretende captar un nuevo tipo de público esta temporada. Por ello, algunos de sus programas se emitirán solo a través de internet.

Uno de estos formatos es Cover, que estará presentado por el cantante Miki Núñez, a quien pudimos ver en Operación Triunfo 2018 y, posteriormente, representando a España en el Festival de Eurovisión.

En la rueda de prensa virtual para la presentación del nuevo programa de TV3, el cantante catalán ha comentado: "Si no me hubiese presentado a OT me habría presentado a este por el premio tan suculento que tiene".

En Cover se tratará de encontrar la mejor versión de algunos de los grandes temas que han marcado la música catalana.

El programa solo se retransmitirá a través de los canales de TV3 en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y TV3alacarta. El ganador o ganadora conseguirá un premio de 10.000 euros.

Quienes tendrán la dura tarea de decidir quién es el mejor o la mejor concursante serán el músico Manu Guix, la actriz y cantante Elena Gadel y el periodista, guionista y presentador Marc Bala.

Para poder participar, los aspirantes deberán hacer entre el 18 de octubre y el 8 de noviembre subiendo una cover de un tema de Suu, Nil Moliner, Els Amics de les Arts, Els Prets o Búhos a su perfil de Instagram o a Youtube.

Deberán incorporar el hashtag correspondiente al artista que hayan versionado: #CoverTV3Suu, #CoverTV3NilMoliner, #CoverTV3ElsAmicsdelesArts, #CoverTV3ElsPrets o #CoverTV3Buhos.

Además, deberán seguir a la cuenta oficial del programa en Instagram. La emisión comenzará el 19 de octubre y se prolongará durante seis semanas.