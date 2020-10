Pillan a Carmen Borrego cuando no estaba en plano dedicándole una expresión malsonante a un compañero

Viva la vida repasó este domingo la entrevista que unas horas antes había dado María Teresa Campos en Sábado Deluxe. Una entrevista muy criticada por muchos por la actitud de la veterana periodista y que se analizó al detalle en el programa vespertino de los fines de semana de Telecinco.

Los colaboradores del espacio conducido por Emma García comentaron la entrevista. Uno de ellos en concreto fue muy crítico con ella. Diego Arrabal manifestó que la entrevista le había dado "vergüenza ajena".

"A mí no me dio vergüenza, todo lo contrario, me enorgullece tener la madre que tengo. Te respeto pero estás hablando de mi madre. A mí no se me ocurriría hablar así de la madre de nadie, que mi madre sea pública no significa que se diga lo que dices", respondió al paparazzi Carmen Borrego, también en plató, para defender a su madre.

Una vez zanjado el asunto, se dio paso a otro tema del día, la entrevista de Amador Mohedano. Sin embargo, Carmen Borrego prosiguió la discusión con Diego Arrabal y, una cámara cazó el momento en el que la hija menor de la Campos refirió una expresión malsonante a su compañero: "Cómeme el potorro, me comes el potorro".