Un pub celebra una fiesta ilegal y encierra dentro a los clientes: "Quiero ir a casa y no me dejan salir"

"Quiero irme a casa y no me dejan salir". Mensajes de auxilio como este fueron enviados, mediante WhatsApp, la madrugada del pasado sábado, por clientes del pub gallego La Tremenda, mientras se encontraban en una fiesta de la que "no les dejaban salir", en la que "había gente sin mascarillas" y que no respetaba la hora de cierre establecida por la nueva normativa que incumbe a la lucha contra la pandemia de Covid-19, según ha informado La Voz de Galicia.

Tal fue la situación de desesperación de los asistentes que ellos mismos fueron los que dieron la llamada de alerta a la Policía, que no pudo entrar en el recinto hasta que la jueza de guardia dio luz verde. Y es que, ninguno de los asistentes salió a abrir la puerta al escuchar la llamada de los agentes.

Tras forzar la entrada, los funcionarios municipales de A Coruña se toparon con un vestíbulo que daba a una segunda puerta de cristal, a través de la que se veían a los clientes, que se negaron a salir a abrir la puerta. Finalmente, una mujer permitió la entrada a los agentes, que cachearon a los presentes.

Asimismo, se le preguntó a los presentes si en algún momento se sintieron retenidos, planteando que, en caso afirmativo, existía la posibilidad de denunciar al responsable de dicho local.