El alcalde aboga por darle un uso educativo y de emprendimiento a la antigua fábrica de Giesa

Azcón ha precisado que primero habrá que escuchar la opinión de la Junta de Distrito, pero ha observado que "es tan grande que caben usos compartidos". Entre otros ha citado el deportivo que además es sencillo y se puede realizar de forma inminente.

La antigua fábrica de Giesa tiene un edifico principal con una nave de más de 3.100 metros cuadrados y una plaza rectangular que supera los 4.100 metros cuadrados con acceso directo desde el andador de la calle Francisco Rodrigo.

"Es un lugar adecuado para pensar en educación, formación y emprendimiento porque hay ejemplos en otras ciudades de estas fábricas reconvertidas en equipamientos y en centros de innovación y emprendimiento con buenísimos usos".

Ha reconocido que desde la Junta de Distrito se quiere hacer un nuevo auditorio y al ser un equipamiento con tanto metros cuadrados puede dar lugar a distintos usos y que esa mezcla sea "enriquecedora para el distrito".

PULSO INVERSOR

Azcón ha dado la enhorabuena a la Junta de Distrito, cuyo presidente es el concejal socialista, Horacio Royo, y a la concejalía de Urbanismo, que dirige Víctor Serrano, por el trabajo de saneamiento de limpieza que "llama la atención" por los más de 4.000 kilos de escombros y materiales peligrosos para la salud.

Tras "años de abandono" ha elogiado que tanto la Junta de Distrito como Urbanismo quieran que "no pierda el impulso inversor y que no vuelva a caer en una paralización". Aunque la situación económica ha dicho que "no es la mejor" ha estimado que "sería deseable que las naves de Giesa no vuelvan a caer en el olvido y que haya inversión en los próximos años".

Al respecto, ha contado que la idea de Urbanismo y la Junta de Distrito es "ponerse de acuerdo sobre los usos futuros que tiene que tener". Ha observado que esta zona del barrio ha crecido y hay vivienda residencial que "hará que sean aún más necesarios estos equipamientos". Azcón ha concluido al indicar lo siguiente: "Estoy seguro de que en los próximos años se podrá hacer realidad".

La fábrica se construye en 1945 por los arquitectos Miguel Ángel Navarro Pérez (autor de edificios como la Casa Solans, la Casa Palao o la antigua Fábrica de Harinas La Imperial) y José Luis Navarro Anguela.

El impulsor del proyecto fue el empresario Joaquín Guiral Palacio (Lascellas, Huesca, 1889), fundador de Giesa (Guiral Industrias Eléctricas S. A.). que en 1986 opera con el nombre Schindler, que agrupa Giesa y otras compañías en España. En 2005 la compañía se traslada al polígono Empresarium, en La Cartuja, y el edificio pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza.

En 2019, tras más de una década de abandono, la antigua fábrica de Giesa se encontraba en un estado de conservación muy deteriorada y vandalizada, por lo que el Ayuntamiento decide actuar.