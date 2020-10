Las duras secuelas del coronavirus obligan a Diego Matamoros a retirarse temporalmente de su canal de Mtmad

El televisivo Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros, ha anunciado que debe dejar su canal de vídeos de Mtmad, Borré Cassette, para dedicar "unas semanas" a cuidarse y tratar de recuperarse de las severas secuelas que le ha dejado el coronavirus.

"Esto no es un adiós, es un hasta luego", advierte el colaborador televisivo y exconcursante de Supervivientes. "Necesito parar, necesito depurarme, estar tranquilo, pensar las cosas, ir poco a poco para coger con fuerzas las próximas aventuras", decía en un vídeo de despedida.

"Me encuentro fuerte, pero llevo seis meses sin olfato, es una de las secuelas que me ha dejado el coronavirus. Otra es que se me disparan mucho las pulsaciones, todavía me ahogo bastante", explicaba, algo incompatible con su canal, en el que hacía viajes y actividades físicas.

"He pensado que lo mejor es que me haga pruebas y me mire y estas semanas las voy a usar para cuidarme más", hacía ver. "Esto tratando de cuidar mucho mi cuerpo, porque la oxigenación en sangre la tengo un poco baja para lo que debería ser", añadía el colaborador.

"Os espero en unas semanas, cuando la vida te da palos y te quedas tirado en el suelo, nada mejor que borrar la cinta y grabar de nuevo encima", decía esperanzado.