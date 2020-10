Coronavirus.- El Galileu Galieli assegura que tots els positius són asimptomàtics i la situació "està controlada"

La residència s'ha confinat preventivament i les zones comunes s'han clausurat a l'espera de tindre tots els resultats dels tests realitzats a estudiants (650) i treballadors. El director del Col·legi Major, Vicente Picassari, ha assegurat a Europa Press que els residents es troben "en bon estat de salut i no presenten símptomes", per la qual cosa ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat a les famílies dels universitaris.

Així mateix, Picassari ha assenyalat estan a l'espera dels resultats de les proves PCR realitzades aquest divendres per part de la Conselleria de Sanitat per a veure "quals són els passos que anem a anar prenent". El director d'aquesta residència ha manifestat que, des del primer moment, es van activar "tots els protocols tant d'aïllament de positius com de contactes directes".

El col·legi està realitzant test de detecció de Covid-19 a tots els estudiants i treballadors del centre i s'han aplicat els protocols d'aïllament i control "per a garantir la salut i benestar dels residents". Segons ha apuntat en un comunicat, "es van prendre immediatament les mesures necessàries per a controlar el focus, seguint el Manual de Prevenció i Contingències emesos per KPI Consulters i Antea Prevenció".

Als estudiants se'ls serveix esmorzar, dinar i sopar i els servicis de neteja van equipats amb les EPI reglamentàries, per a garantir la seguretat del personal, assenyala el centre, el qual ha constituït un Comité de Continuïtat i Benestar, que analitza constantment la situació per a controlar l'evolució.

El centre compta amb un servici mèdic permanent dirigit pel doctor Felipe de la Guardia, coordinat amb la Conselleria de Sanitat, a la qual se li facilita "constantment informació" i s'ha establit un mecanisme d'informació recurrent per als familiars dels estudiants. A més, s'ha establit contacte permanent amb el Rectorat de la Universitat Politècnica de València.

El col·legi ha destacat la "bona predisposició" dels estudiants per a seguir les dos recomanacions establides per la direcció del centre. Els residents segueixen els seus estudis de forma telemàtica, en comptar amb un sistema de wifi d'alta velocitat i se'ls facilita tot el necessari per a continuar amb l'activitat acadèmica.