Zaragoza.-Azcón aplaude que Hacienda habilite un fondo para ayuntamientos pero quiere leer la letra pequeña

Azcón mantendrá esta tarde una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, dentro de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), para debatir entre los ayuntamientos y la Gobierno central sobre las condiciones de la propuesta de este nuevo fondo, después de que el Congreso de los Diputados rechazara hace unas semanas el Real Decreto que condicionaba un fondo de 5.000 millones de euros a la cesión de los remanentes de los consistorios.

"Si ahora se va a rectificar y va a haber dinero para los ayuntamientos que estamos en peor situación económica, bienvenido sea, pero quiero leer la letra pequeña. Hasta que no tengamos la certeza de que conseguimos las ayudas que necesitamos no voy a parar de defender a la ciudad", ha esgrimido Azcón.

El alcalde ha dicho que planteará no solo las peticiones de Zaragoza, sino de todas las ciudades que no tienen remanentes. Ha recordado que el debate ha estado en que el fondo estuviera ligado a que se pudieran gastar los remanentes, que ya se permite, pero la negociación ha pasado a las ciudades que no tienen ahorros, como Zaragoza, y que necesitan un fondo especial. "La ministra ha reconocido que es necesario y quiero saber los términos concretos y si va a llegar la ayuda que se necesita", ha apuntado Azcón.

"VOLUNTAD DE DIÁLOGO"

El alcalde ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que cuando se hablaba del fondo de 5.000 millones de euros atendiendo al criterio poblacional a Zaragoza le correspondían 71 millones de euros, aunque ha estimado que "hoy se necesita más" para hacer frente a la caída de ingresos derivada de los impuestos y también de los billetes del transporte público y del incremento de gasto, especialmente en Acción Social, ha apostillado.

Azcón ha precisado que eso 71 millones "no son suficientes", pero es una cifra de que se tiene que hablar. "Si ahora la ministra reconoce que es necesario un fondo para las ciudades que estamos peor económicamente, es una buena noticia", ha remarcado.

Ha considerado que se podría haber hablado desde hace semanas, pero ha reiterado que mantiene su "voluntad de diálogo y trabajo para que a la ciudad llegue dinero".

El alcalde ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las instalaciones de la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito zaragozano de Las Fuentes.