Coronavirus.- La Policia Local desallotja mig centenar de persones d'una festa clandestina en L'Eskombrera

L'actuació la van dur a terme agents de la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS), en un dispositiu en el qual van detindre una persona per un delicte contra la salut pública, es van alçar nou actes per drogues, una per armes i 42 per no portar mascareta.

Al detingut, de 26 anys, se li considera presumpte autor d'un delicte contra la salut pública després d'intervenir-li en una renyonera set bosses de plàstic blanc que contenien al voltant de sis grams d'speed; una altra amb 0,71 grams d'MMDA; huit pastilles d'èxtasis amb un pes total de 3,18 grams; una de marihuana amb 2,30 i un total de 259,60 euros que li va intervenir una patrulla policial quan tractava d'ocultar-la.

Durant l'últim mes i en el mateix emplaçament, els agents han alçat 104 actes a persones per no portar mascareta; han identificat 178; han detingut quatre persones per alcoholèmia amb responsabilitat penal i a altres dos per administrativa; han alçat 26 actes per substàncies estupefaents i cinc per armes i han interposat 13 denúncies en aplicació de la Llei de Seguretat Vial, entre altres actuacions.

El regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, ha lamentat en un comunicat "la greu irresponsabilitat d'aquests comportaments que comprometen la salut de tantes persones".

"No és la primera vegada que la Policia Local de València actua en aquest lloc en les últimes setmanes", ha recordat Cano, qui ha destacat també el treball del cos per a evitar aquestes concentracions que suposen "un greu risc per a la salut i generen multitud de molèsties als veïns" ha assenyalat l'edil de l'Ajuntament de València.

"Seguim actuant contra la Covid-19, contra la pandèmia però necessitem de la participació de tota la ciutadania", ha afegit el regidor Cano, per a qui "no es pot suplantar la responsabilitat individual per un policia. Tots som responsables d'aquesta situació, no es pot véncer a la Covid-19 amb la responsabilitat d'una part de la població i la irresponsabilitat permanent d'una altra part de la població que, per molt xicoteta que siga, és una agressió permanent a tota la societat".