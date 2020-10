Los MIR catalanes reclaman "voluntad política" al Govern para acabar con la huelga

Los Médicos Internos Residentes (MIR) de Cataluña han llegado a su séptimo día de huelga para reclamar mejoras formativas, laborales y salariales. Este jueves, el portavoz del comité de huelga, Alex Mayer, ha acudido a la comisión parlamentaria de Salud y ha pedido al Govern "voluntad política" para acabar con un conflicto que, a su juicio, "está durando demasiado".

Mayer ha pedido a la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, que participe en las negociaciones entre los MIR y el Institut Català de la Salud (ICS) y las patronales o que, como mínimo, se reúna con el comité de huelga de forma paralela.

Según Mayer, los residentes han recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque los partidos del Govern han insistido en las limitaciones financieras. "A ver si podemos abrir la vía por aquí, aunque, si los de arriba no dan las órdenes ni envían la financiación, seguiremos así eternamente", lamenta.

La huelga continúa

El portavoz del comité de huelga señala que las propuestas del ICS y las patronales "son insuficientes" y, por ello, es más que probable que la huelga continúe. "Aún no hemos decidido cuándo será la siguiente convocatoria. A la semana que viene ya no llegamos, pero continuaremos porque lo propuesto hasta ahora no es suficiente", apunta Mayer.

Asegura que, durante las negociaciones, les han llegado que a decir que, si les parecía peor el acuerdo propuesto que sus condiciones actuales, hicieran huelga indefinida, o que ellos ya sabían lo que había cuando empezaron a estudiar medicina y que, si no les gusta cómo funciona el sistema en Cataluña, hagan su residencia en otra comunidad autónoma.

Y es que, ante la petición de los MIR de poder descansar durante 36 horas ininterrumpidas (por ejemplo, si hacen una guardia de 24 horas el sábado, no sólo descansar el domingo, sino también el lunes), se les ha propuesto que recuperen ese tiempo de más, y eso, a ojos de los residentes, implicaría "empeorar las condiciones".

"Las 36 horas de descanso ininterrumpidas son legislación europea, pero se acogen a excepciones que recoge el estatuto y las transforman en la norma", apunta Mayer.

En cuanto a la retribución, los MIR han rebajado su petición inicial de 30.000 euros anuales hasta los 20.000 y de forma escalonada (actualmente, cobran unos 16.000 euros brutos durante el primer año), pero desde el ICS y las patronales proponen una subida del 5% ahora y del 1% en 2021 y en 2022.

Mayer afirma que en el aspecto formativo es donde "se está avanzando más". "Nos propusieron crear una comisión para trabajar en este aspecto, pero pedimos que se determinen cuáles serán las funciones y las competencias de esta comisión".

Por otra parte, señala que tampoco les han concretado si cumplirán la petición de los MIR de dedicar un 15% de la jornada a la formación en su especialidad y de disponer de 10 días al año para participar en actos formativos.