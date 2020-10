CCOO aplaude que no se modifique el calendario escolar los días del Pilar

20M EP

Comisiones Obreras (CCOO) ha aplaudido que no se vaya a modificar el calendario escolar los días siguientes a la fiesta del Pilar, en concreto, el 13 de octubre, que es no lectivo en Aragón, y el día siguiente, que no lectivo en la provincia de Zaragoza, después de que la pasada semana la administración educativa planteara cambiarlos para evitar el efecto de las 'no fiestas' en la capital de la Comunidad.