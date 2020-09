Woody Allen, en 'El hormiguero', sobre su posible retirada del cine: "Creo que 50 películas son bastantes"

El hormiguero conectó este miércoles con Woody Allen a través de videollamada para que el cineasta presentara su nueva película, Rifkin's Festival, que se estrena este viernes en cines y que trata sobre una pareja que acude al Festival de Cine San Sebastián, ciudad donde se rodó el filme.

Tras comentar con Pablo Motos, que se declaró fan del neoyorkino, el tema de actualidad en todo el mundo, el coronavirus y la pandemia mundial, ambos charlaron de cine, de la nueva película y del futuro de la industria.

"Has dicho que no quieres hacer películas que no se puedan ver en el cine. Suena inquietante: ¿Estás planteándote la idea de dejarlo?", quiso saber el presentador. "El próximo filme que ruede será mi número 50 y es verdad que alguna vez sí he pensado que, a lo mejor, con cincuenta son bastantes", afirmó el director de cine.

Que continuó diciendo que "habrá que ver cómo está el mundo cuando haga esa próxima película, desde luego que me gustaría hacer una más, si fuera posible". Y añadió que "después de hacerla sí que me replantearía las cosas para ver qué pasa".

"Quizás seguiré haciendo películas o a lo mejor no. A lo mejor sería más divertido relajarme y empezar a escribir libros u obras de teatro. Ahora mismo no lo sé decir, pero, sin duda, quiero hacer una película más. De hecho, tengo ya el concepto de la nueva", desveló Allen.

Durante la entrevista, el neoyorkino también comentó con Motos que "cuando el artista comienza a pensar demasiado en su obra, se pierde" y por eso "no he leído ni una entrevista ni una crítica sobre mí desde hace 45 años".

El presentador también quiso saber que, si Allen hubiera sido más atractivo, habría hecho menos humor en el cine y más otros géneros del cine: "Es poco habitual que tengas a un protagonista atractivo que sepa hacer comedia", admitió.

Por último, el cineasta le dio al valenciano su fórmula para triunfar: "Tienes que tener algo de talento, esfuerzo y suerte. Un 50% es talento y esfuerzo el otro 50%, suerte", concluyó.