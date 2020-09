Vox afirma que estará "vigilante" para que el Plan Estratégico "no sea un instrumento ideológico de izquierda"

La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, que ha acudido a la presentación de la alianza establecida en relación a este plan, ha advertido de que esta formación "no permitirá que este documento, al igual que el realizado para 2010 y 2020 y que no se ejecutaron, no se convierta en otra herramienta propagandística con la que camuflar la falta de brío de este gobierno municipal, bajo el manto de un aparente consenso y con las aportaciones de colectivos sociales, culturales y económicos que se han considerado para concluir con un documento estructurado en seis objetivos".

Entre esos objetivos, menciona la generación de empleo y desarrollo económico, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de la gobernanza y la participación ciudadana, el impulso del ejercicio de los derechos ciudadanos, la vida comunitaria y los valores cívicos y la promoción de la cultura, la creatividad y la diversidad en la ciudad de Sevilla.

"Todo esto suena muy bien, pero llevamos años, décadas, escuchando la misma cantinela ahora con el PSOE en el gobierno y antes con el PP. No vamos a consentir que sigan pensando que es fácil engañar a los sevillanos con estos trampantojos. Vamos a defender a los sevillanos frente a manidos eslóganes aparentemente positivos en su formulación, pero ideados para moldear a la ciudad conforme a los intereses partidistas de la izquierda radical, donde se encuentran enmarcados el Partido Socialista y sus socios de Podemos", asegura.

Peláez ha aseverado que se está "contra el programa de transformación política, social, económica, cultural y moral de la ciudad si finalmente se ejecuta inspirado en la Agenda 2030 del aún Gobierno socialcomunista de España, que pretende conciliar intereses ideológicos con los económicos de las élites multimillonarias globalistas, aplaudidos por partidos del consenso progre como el PP y Ciudadanos".

La portavoz municipal de VOX ha aseverado que, "bajo eslóganes aparentemente positivos y superficiales que cualquiera apoyaría, se esconde un cambiar de modelo económico, social e incluso familiar de los sevillanos, lo que implicaría, a la postre, un empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, disminuyendo su poder adquisitivo y calidad de vida, en beneficio de las élites globalistas.

"Porque, no nos engañemos, el gobierno municipal de Sevilla, representa a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y están supeditando las políticas municipales a la agenda económica de un Gobierno dispuesto a destruir España, la Cruz, la Corona y el consenso del 78", en opinión de Peláez.

Señala que este plan estratégico trae un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para luchar contra el cambio climático. "Se trata, una vez más, se intentar imponer una verdad única sobre el cambio climático, que deberíamos definir como ideología del cambio climático como técnica de ingeniería social. Declararon la guerra al diésel y a la industria del automóvil, de los que dependen cientos de miles de puestos de trabajo. Intentan redefinir la ciudad, encubriendo el fin de la libre iniciativa y atacando la vivienda unifamiliar", agrega.

En suma, para Peláez, este plan "no responde a las verdaderas necesidades de los sevillanos de hoy y de la próxima década, que seguirán centradas en el empleo, el tejido productivo, la salud, la seguridad y los servicios públicos de calidad, así como los barrios, olvidados por el gobierno municipal en el presente mandato".