Cvirus.- Marzà assegura que els centres educatius són "espais de detecció, no de contagi" de Covid-19

Per açò, ha posat en valor eixe paper que juguen en la detecció i encerclament de casos, així com en la conscienciació ciutadana sobre les mesures de seguretat per a fer front a la pandèmia i ha incidit: "Són espais segurs, no s'han produït contagis de forma significativa dins d'ells, estem detectant el que passa fora".

Així s'ha pronunciat el titular d'Educació en la seua compareixença en Les Corts per a explicar l'inici del curs 2020-2021, marcat per la crisi sanitària, en la qual ha assenyalat que "no hi ha risc zero, no existeix" mentre no hi haja una vacuna eficaç, però ha recordat que tampoc el conjunt de la societat viu tancada a sa casa "en una bambolla".

Aquest curs "no és un curs normal", ha subratllat, però s'ha treballat perquè es desenvolupe "amb la màxima normalitat possible i amb un índex d'incidència molt baix".

També ha destacat que s'ha aconseguit l'objectiu d'aconseguir una educació amb la màxima presencialitat possible posant per a açò "tots els recursos que s'han pogut mobilitzar" i amb una planificació prèvia des del mes de juny per a afrontar "els escenaris que es pogueren plantejar" i dialogant amb la comunitat educativa en el Fòrum Educatiu Valencià.

Ha admès que es poden haver comès errors perquè açò "no és una ciència exacta", però han intentat avançar-se als esdeveniments i exercir les competències pròpies en lloc d'optar per queixar-se davant el Ministeri d'Educació.

Davant les reivindicacions dels grups de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) sobre la implantació de la infermera escolar, Marzà ha explicat que la Conselleria de Sanitat ja ha contractat 800 professionals d'infermeria per als centres d'Atenció Primària, que són els que atenen als centres escolars per mitjà del coordinador Covid, i que suposa "el reforç més eficient", recordant que això és el que s'ha fet en territoris on governen eixes formacions.

En tot cas, ha indicat que el seu departament no prohibeix que una infermera contractada per un ajuntament puga entrar a un col·legi sempre que es faça complint amb el pla de contingència i amb l'aprovació del Consell Escolar.

Respecte a la realització de proves massives a la comunitat educativa, ha indicat que la Conselleria d'Educació ha seguit sempre els criteris tècnics de professionals de l'epidemiologia per a frenar la pandèmia i es limita a aplicar allò que estableixen.

Ha recordat que després de realització de proves massives en altres territoris hi ha hagut falsos positius i també falsos negatius que després "han provocat brots". Sí ha apuntat que els test que es realitzen a persones amb símptomes han de ser "immediats" i que això és el que ha exigit i exigirà "sempre".

També ha defès que s'estan cobrint les baixes de docents "amb la màxima rapidesa possible" i ha destacat l'aposta per la digitalització per a donar resposta a les situacions que puguen sobrevindre, ja que "un dispositiu electrònic no pot substituir mai un mestre" però la inversió és clau "per a estar preparats" davant qualsevol eventualitat.

Marzà ha destacat que aquest curs altres 15.000 tauletes (les quals han suposat una inversió de 3 milions d'euros) se sumen a les 14.000 adquirides durant l'Estat d'Alarma, amb el que si se sumen els 1.700 ordinadors portàtils hi ha a la disposició dels centres 30.000 dispositius. A més, al llarg del curs s'arribarà als 70.000 amb els 40.000 dispositius que en col·laboració amb el Ministeri es compraran de forma centralitzada.

I ha destacat la col·laboració amb la comunitat educativa en tot aquest context de pandèmia: "El nostre model per a garantir aules segures s'ha centrat en el treball unit amb els agents de la comunitat educativa i analitzant la situació centre a centre. Totes aquestes accions responen al treball de cooperació, coordinació i gestió amb els equips directius, amb la nostra comunitat educativa, així com en les múltiples videoconferències amb el Ministeri i la resta de consellers de les comunitats" .

"Per tant, el nostre model és fruit de tots els agents educatius que, majoritàriament, han volgut buscar un consens amb l'Administració per a començar el curs amb tranquil·litat, seguretat i certesa amb un objectiu central: pensant sempre en el millor per a les famílies valencianes i, especialment, per als nostres xiquets i xiquetes", ha asseverat.

Finalment, el conseller ha afirmat davant els diputats de l'oposició que si realitzen aportacions constructives s'estudiaran però si se centren en la crítica destructiva contestarà "amb els fets" i amb una comparativa amb les comunitats en les quals governen.