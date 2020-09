Igea pide a los agentes implicados en el Consejo del Diálogo Social que piensen "fuera de la caja"

Así lo ha hecho este miércoles en Palencia tras su visita al Consejo de Cuentas y ante la reunión que se ha mantenido esta mañana entre los agentes sociales de la región.

"Vamos a necesitar el esfuerzo, la colaboración y la inteligencia de todos. Necesitamos a todos los que puedan aportar, y cerrarse en algo exclusivo no es una buena idea", ha advertido.

Francisco Igea está seguro de que se va a llegar a un buen acuerdo con los agentes sociales, aunque admite que "a veces dialogar desde posiciones diferentes cuesta trabajo" y promete que no van "a romper nunca la cuerda", pero no se va a renunciar a lo que cree que "es esencial" para sacar a la Comunidad adelante.

"Hay que cortar con todo el mundo y empezar a pensar fuera de la caja", ha aconsejado. "Si de esta crisis volvemos a salir con el mismo esquema que la otra vez, que es el recorte puro y duro y no hacer ni una sola reforma, no vamos a salir bien", ha aseverado, mientras echaba en cara que gobiernos anteriores no aprovecharon la crisis para hacer reformas.