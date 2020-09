La capital aragonesa se adhiere al compromiso europeo por unas ciudades más justas e inclusivas

20M EP

Zaragoza se ha adherido a la campaña europea 'Ciudades inclusivas para todos', liderada por la red Eurocities, ratificando su compromiso con las políticas sociales para la construcción de una Europa más justa e igualitaria. Así lo ha manifestado la vicealcaldesa Sara Fernández durante la conferencia digital 'Building back better: a stronger social Europe - What role for cities?' organizada por el Parlamento Europeo y que ha reunido a 25 ciudades.