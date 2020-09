Diego Matamoros y Carla Barber derriban los rumores de ruptura

Diego Matamoros y Carla Barber siguen juntos. A pesar de que algunos medios del corazón confirmaran su supuesta ruptura tras el violento robo que sufrió la canaria en la misma puerta de su casa, la pareja ha demostrado que todavía continúa al pie del cañón.

Las alarmas saltaron después de que el exsuperviviente y la doctora se separaran durante unos días a raíz del desagradable episodio que vivió Barber la pasada semana. Acostumbrados a publicar a diario apasionadas fotografías y vídeos, Matamoros y la modelo dejaron de subir contenido juntos a sus perfiles.

Las noticias sobre su supuesta separación comenzaron a ocupar algunos huecos en la prensa rosa, tal y como hizo Lecturas. Por ello, el hijo de Kiko Matamoros concedió el pasado martes una entrevista en Sálvame, donde desmintió las informaciones que afectaban a la pareja, que continúa unida.

Por otro lado, una de las últimas stories que Barber publicó en Instagram evidenció que no había terminado su relación. Y es que, en una de las instantáneas, se aprecia el brazo tatuado de Matamoros preparando la cena.

Al parecer, la pareja ha atravesado una pequeña crisis, pero la ha superado. Así lo confirmó, además, Kiko Matamoros, que transmitió en el espacio conducido por Jorge Javier Vázquez que su hijo fue a visitar a su novia a Canarias.

Además, explicó habían estado juntos unas horas antes, desmintiéndo así la ruptura. "A mí no me consta y él me dice que no", aseguró el tertuliano, que, tras reconciliarse con su hijo, se ha convertido en su fiel defensor en los platós.