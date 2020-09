Adara anuncia que sus problemas en las prótesis del pecho le obligan a pasar por quirófano y se lo va a reducir

Adara Molinero, ganadora de Gran Hermano VIP, llevaba días preocupando a sus seguidores con un problema de salud que no se acababa de solucionar. Incluso, la exazafata había pedido que le desearan suerte a través de sus redes sociales.

Horas después, Adara despejaba la incógnita y, a través de un vídeo en su story de Instagram, mandó un mensaje a sus fans: "No sé ni cómo estoy grabando esto. Estoy supernerviosa", confesó.

Sin embargo, y a pesar de que estuvo "mucho tiempo pensando si lo contaba o no", dio el paso: "Mañana [por hoy] me voy a operar el pecho", confesó. Y explicó: "Estoy sintiendo muchísimos dolores y me molesta un montón el pecho".

Adara contó también que, sobre todo, le duele cuando se tumba "en la cama" y las prótesis se van "hacia un lado".

Se va a dejar el pecho "muchísimo más pequeño" porque quiere, ante todo, "comodidad"

Según Adara, no puede hablar mucho de este tema porque "entonces tendría que hablar de la otra operación", y ese tema, dice, está en manos de sus abogados.

Lo que sí anunció la novia de Rodri es que se va a dejar el pecho "muchísimo más pequeño" porque quiere, ante todo, "comodidad".