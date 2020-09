Turismo.- Vox apuesta por que Córdoba sea subsede de los Museos Vaticanos como "revulsivo para atraer turismo"

En una nota, la edil ha explicado que "esto fue un anuncio hecho en campaña electoral por José María Belllido que, por lo que se sabe, duerme el sueño de los justos".

Para Badanelli, "Córdoba necesita en este momento un impulso, algo que complemente el principal activo, que es el conjunto monumental Mezquita-Catedral, para conseguir atraer al turismo".

"Entendemos que esta opción es perfecta y por eso no nos explicamos que después de dos años no se haya avanzado nada", ha lamentado Badanelli, quien se teme que "una vez más el PP vendió humo en campaña a sabiendas de que no tenían el más mínimo interés en convertir este proyecto en una realidad".

Desde Vox, ha defendido, "hemos pedido una reunión formal al Cabildo Catedral para conocer de primera mano cómo ven la situación actual y cómo afrontan el futuro".

También, ve "importante saber si ven posible conseguir este objetivo y si pueden ayudar en la negociación con el Vaticano". Además, ha dicho que en la reunión se abordarán otros temas propuestos por Vox, como la tarjeta turística, "fundamental para ser más competitivos en este momento tan complicado".