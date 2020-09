L'Oceanogràfic ofereix descomptes del 30% als residents a la Comunitat Valenciana pel 9 d'Octubre

L'Oceanogràfic ofereix descomptes del 30% als residents a la Comunitat Valenciana per a festejar el dia del Nou d'Octubre presentant en l'accés al recinte la documentació que ho acredite com a DNI o empadronament, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Aquest descompte serà aplicable solament per a la tarifa d'adult i reduïda sempre que s'adquirisca per internet, en la taquilla de l'Oceanogràfic o per mitjà d'entitats col·laboradores fins al 8 d'octubre, inclòs. A més, aquesta promoció no és acumulable a unes altres i estarà limitada a les primeres 2.000 persones.

A més, per als dies 10 a 12 d'octubre, els quals constitueixen el pont de la Hispanitat a tota Espanya, s'ha establit un descompte del 20% per a tots els visitants, siga el que siga el seu lloc d'origen o residència.

Igual que l'anterior, aquesta reducció és per a la tarifa d'adult i reduïda i pot comprar-se online i per mitjà d'entitats col·laboradors amb, almenys, 24 hores d'antelació, de manera que no regeix per a les compres que es puguen efectuar el mateix dia de la visita. La promoció és il·limitada i no acumulable a altres descomptes ni promocions.