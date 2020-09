CESM retira la demanda contra Sanidad al aceptar antes del juicio reunirse de buena fe con los MIR

Así, lo ha señalado el presidente del comité de huelga de los MIR en la Comunitat Valenciana, Enrique Cuñat, que ha advertido no obstante que si en la reunión con Sanidad, que se ha fijado para el próximo martes, la conselleria no respeta su compromiso de negociar "de buena fe" se reservan iniciar las acciones oportunas, como recurrir a un arbitraje laboral o presentar otra denuncia por infracción al derecho de negociación colectiva del Comité de Huelga.

En ese sentido, ha recordado que la conselleria solo les convocó a una reunión justo el día después de que el sindicato CESM les demandara por vulneración de derechos fundamentales por infracción del derecho de libertad sindical, derecho de huelga y derecho de negociación colectiva del Comité de Huelga que habían designado.

En ese sentido, ha lamentado "profundamente" haber tenido que llegar a los tribunales y ha confiado en que, a partir de ahora, "cambie las tornas" en la negociación, que será la cuarta reunión que mantienen para poder desconvocar una huelga que iniciaron el pasado 21 de julio y que "va en camino de ser la huelga sanitaria más larga de la democracia de España".

Para ello, ha garantizado que el comité de huelga está dispuesto a no exigir el cien por cien de sus reivindicaciones pero pide a Sanidad "la misma voluntad negociadora" y que abandone "su postura inflexible".

En ese sentido, ha rebatido a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que afirmó que ya se cumplía el 70% de las peticiones de los residentes, porque, ha argumentado, "gran parte de nuestras reclamaciones están recogidas en alguna legislación, pero en la práctica no se cumple y de las que no están contempladas no nos quieren reconocer nada".