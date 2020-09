David Guetta y Sia colaboran en 'Let's Love': "Tenemos que hacer una canción para hacer a la gente feliz"

Tras el éxito de temas como Titanium (2011) o Flames (2018), David Guetta y Sia han vuelto a unir sus talentos en Let's Love

Mediante una entrevista en Cadena 100, David Guetta ha compartido algunos de los secretos en torno a la creación de este nuevo tema con Sia.

"El mundo nos necesita. Todos están tristes y tenemos que hacer una canción para hacer a la gente feliz. Una canción que esté hablando de ayudar a la gente y unirnos", explica el DJ.

Guetta se ha mostrado convencido de que la crisis de la Covid-19 "va a terminar" y, por ello, "tenemos que celebrar la vida". Además, ha recalcado que este no es momento de "culpar a nadie".

El DJ ha explicado que Let's Love "tiene sonido de los 80" ya que la música de esta época "no tenía vergüenza en hacer una producción así, enorme". Además, Guetta ha añadido que "ahora la música es más hacer una música más triste, melancólica... y a mi me parece que no necesitamos eso".

Como curiosidad, el artista ha explicado que la canción se creó durante el confinamiento: "Yo estaba en Miami y mi estudio era un portátil, no tenía monitor, y con los auriculares. Sia la ha grabado en su casa, sin ingenieros, sola. Lo hemos hecho sin dinero, no importa eso".

Guetta ha añadido que Sia es su artista favorita y que, a la hora de crear una canción, él crea la música "sin pensar en el intérprete". Ha comentado, además, que se siente bien porque puede crear la música como quiera, "con total libertad" y luego "llamar a un hombre, una mujer, una chica más latina, más hip hop...".

El DJ ha finalizado diciendo que está acostumbrado a visitar Ibiza, pero que nunca había podido disfrutar de las playas, las calas y las maravillas que ofrece la isla. Sin embargo, este año sí ha podido hacerlo: "La fiesta 0,0 me ha gustado".