Amanda Seyfried da la bienvenida por sorpresa a su segundo bebé

Da un poco de coraje que, quedando tan poco para que sea 3 de octubre, el día de Chicas malas,el parto no haya coincidido con tan señalada fecha, pero no hay más que darle la enhorabuena a una de sus protagonistas, Amanda Seyfried, y a su pareja, el también actor Thomas Sadoski, por su reciente segunda paternidad.

La pareja ha sabido mantener tanto el embarazo como la llegada al mundo del nuevo rey de la casa en completo secretismo, de ahí que no haya sido hasta que lo han anunciado a través de sus redes sociales que sus fans no han descubierto. Y eso que no lo han anunciado siquiera ellos mismos.

La pareja, que ya tiene una hija, Nina, nacida el 24 de marzo de 2017, ha optado porque la buena nueva la dé la organización INARA, red de la que son miembros y que ayuda a niños y niñas de todo el mundo que viven en zonas de guerra y que debido a ello no tienen acceso a los tratamientos necesarios contra enfermedades o lesiones.

"Estamos muy felices de unirnos a War Child y ser los primeros en anunciar que los miembros de nuestra junta Amanda Seyfried y Thomas Sadoski han dado la bienvenida al mundo a su segundo hijo", ha dicho la ONG, que además ha publicado el mensaje que han lanzado conjuntamente ambos intérpretes, y en el que no dan pistas sobre el nombre del pequeño.

"Desde el nacimiento de nuestra hija hace tres años, nuestro compromiso con los niños inocentes a los que afectan de una forma tan brutal los conflictos bélicos y las guerras ha sido una fuerza impulsora de nuestras vidas. Con el nacimiento de nuestro hijo, el trabajo de INARA y War Child se ha convertido en nuestra Estrella Polar", han asegurado.

La actriz de Mamma Mia! y su secuela, Los miserables o El reverendo y el actor de la serie The Newsroom o la saga John Wickse casaron a comienzos de 2017, en marzo, poco antes del nacimiento de su hija y actualmente viven en una granja en Nueva York.