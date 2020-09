Amores, sobre el PP: "No asimilan un golpe que no se le dio ni Juan Ramón Amores ni el PSOE, sino el pueblo de La Roda"

"Ellos dicen que somos inexpertos en gobernar, tienen razones, pero ellos también inexpertos en hacer oposición", así lo ha afirmado el actual alcalde de La Roda en una entrevista con Europa Press, en la que además ha defendido que entiende que "tienen que hacer oposición" y que "deben jugar su papel".

Una oposición con la que se comprometió a dar "lo que pidieran". "Nos han denunciado ya dos veces por no dar papeles cuando tienen mi compromiso de que si algo les hace falta, por favor, que lo pidan, que lo damos".

Así, Juan Ramón Amores señala que el mismo concejal del PP que acusa al equipo de Gobierno de no dar papeles cuando se piden, llegó a dar la enhorabuena en el pleno porque los papeles estaban en plazo".

"Me cuesta pensar qué cabeza es la que manda, una que dice una cosa o la otra que dice otra cosa. No sé a quién creer", ha dicho, señalando que en las redes sociales se dicen cosas distintas a lo que se dice en el pleno.

TRANSPARENCIA COMO EJE PRINCIPAL

A pesar de todo ello, el primer edil garantiza que "la transparencia va a ser un eje principal en 4 años" y señala que "la gente no puede esperar que en 15 meses con una pandemia en medio el PSOE de La Roda haga lo que no se ha hecho en muchos años".

En su llegada a la Alcaldía, Amores afirma que se encontró la transparencia del Ayuntamiento en 11 puntos sobre 100 siendo "uno de los peores pueblos de toda Castilla-La Mancha". Una puntuación que espera cambiar puesto que durante la pandemia se ha aprobado la ordenanza de transparencia.

"Me comprometo a llenar de contenido el Portal, accesible para todo el mundo", un Portal en el que se va a poder ver el sueldo tanto del propio alcalde como de los concejales ya que Amores quiere que la gente lo vea: "que entren y vean mi nómina mensual, que juzguen".

"NO VALE TAPARNOS LOS UNOS A LOS OTROS"

Amores es defensor de que cuando se está "tantos años" al cargo de una institución, ya sea un mismo partido o las mismas personas "el vicio está ahí", por ello su propósito es que la gente tenga "tranquilidad" ya que asegura que cuando el actual equipo de Gobierno vea un vicio "malo" se va a sacar a la luz. "No vale taparnos los unos a los otros", reconoce.

Con ello, ha aprovechado para explicar que aunque el PP de La Roda les ha acusado que "a estas alturas el Carnaval no está pagado" habiendo sido un festejo del mes de febrero, la realidad es que "no está pagado porque ese dinero público no estaba justificado, se envió dinero público a una asociación y la asociación nunca lo terminó de justificar".

Por ello, explica que si no se justifica no se puede volver a recibir una subvención", afirmando que hasta que no se justifique "bien" la subvención, "no van a recibir el dinero de 2020".

Un dinero que señala que "no es dinero del alcalde" y que en estos asuntos hay que ser "exquisitos y escrupulosos".

En la misma línea, Amores considera que hay que apostar por ir hacia convocatorias públicas, afirmando que desde el inicio de legislatura, sacaron una convocatoria de clubes deportivos puesto que antes había un convenio donde el concejal responsable del área era quien decidía el dinero que se daba a cada club. "A partir de este momento es una convocatoria donde los clubes saben lo que valoramos, y a partir de ahí está en su mano mejorar o empeorar".

Recuerda que en un principio "se alarmó mucho diciendo que los clubes no iban a recibir dinero" y al final, asevera que "prácticamente todos han recibido más dinero del que recibían". Un dinero que "no va a estar para siempre" ya que va a ir variando en función de los criterios establecidos que cada club cumpla.

Siguiendo la misma línea que el área del deporte ha estado el comercio, con la campaña 'Dale Caña al Comercio', cuyo expediente está "inmaculado", habiendo creado además una "comisión de subvenciones" para que cuando el concejal responsable firma "sabe que hay un trabajo detrás del personal técnico que avala esa firma".

LO PEOR DE LA CRISIS

Por otro lado, Juan Ramón ha hablado del motivo por el que durante los meses de pandemia no se han dicho los datos de infectados por Covid en la localidad rodense, y es que, ha asegurado que "la instrucción de Sanidad era clara. No es competencia vuestra".

Mientras, él ha querido concienciar a la gente de que "todo el mundo puede ser positivo" puesto que finalmente Sanidad ha empezado a publicar los datos, algo que les agradece aunque considera que "es un dato que no sirve de nada" ya que "los datos cambian de hoy para mañana, la situación se puede agravar en un momento".

Asimismo, reconoce que para él lo peor de la crisis sanitaria ha sido ver los fallecidos de las residencias y saber "que no podías hacer nada". "Llamaba sin parar, a Bienestar Social a Sanidad" para decir que no había EPIs.

Con todo lo sucedido, Amores confiesa que sigue viendo las redes sociales y le duele pensar "que alguien pueda escribir bajo el anonimato de un perfil, ir a hacer una foto a los muertos del cementerio". "No puedo comprender como alguien puede escupir eso". Por ello, cree que a la gente "le vendrá bien saber que la vida es un momento que en otro momento desaparece", y que en un momento puede aparecer un "virus invisible que acaba contigo sin permitirte despedirte de nadie".

EN CONTACTO CON PAGE Y CONSEJEROS

De otro lado, Juan Ramón Amores ha afirmado que durante el confinamiento ha enviado mensajes de "mucho ánimo" tanto al presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como a los consejeros, y es que ha sido una "época difícil" que a su parecer "necesita nuestra mejor versión".

Además, ha contado que en una visita de García-Page lo vio "tristón" y aprovechó para decirle: "Emiliano, nos ha tocado vivirlo a todo el mundo, pero tenemos que seguir trabajando, por lo que más queremos".

Una época "difícil" en la que señala que el PP de Castilla-La Mancha ha sido "muy duro" en una situación en la que, en su opinión "hay que tener empatía" y alega que no le ha gustado "la actitud, formas, declaraciones, pero no podemos esperar mucho más de una oposición así que ha sufrido una derrota histórica cuando nadie lo esperaba".

Aunque no termina de entender el motivo de dicha actitud, Amores considera que el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, es "muy trabajador" y una persona "inteligente". "Podía haber usado esa capacidad de trabajo para estar al lado de Emiliano que tiene una mayoría absoluta de la que no se puede dudar".

CONFÍA EN QUE HAYA JUEGOS OLÍMPICOS EN 2021

En otro orden de cuestiones, Amores contó que espera que se puedan realizar los Juegos Olímpicos 2021, y ha querido destacar que los deportistas castellanomanchegos "no solo son deportistas, sino además personas increíbles".

Seguidor confeso del deporte y de los deportistas como Sandra Sánchez -karateka- y Paco Cubelos -piragüista-, a quienes ha prometido que si en la cita de Tokio ganan medalla se hará un tatuaje por cada uno de ellos en los sitios donde "menos duela".

Más de un año como alcalde de La Roda, un año en el que se ha presentado una pandemia contra la que está intentando luchar para poder llevar a cabo los proyectos que tiene para su pueblo natal. Un año en el que a pesar de todo ha sido para él "un sueño hecho realidad". Y por todo ello, Juan Ramón Amores confiesa que para él "sí merece la pena ser alcalde de La Roda", ya que aunque no era su objetivo, "era un sueño que no podía dejar pasar".