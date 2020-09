ErNE denuncia las pintadas realizadas contra un agente y dice que la Ertzaintza "no va a retroceder ni un paso"

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la central sindical se ha referido a las pitadas amenazantes aparecidas esta madrugada contra un ertzaina ("Zipaio" y "Faxistak, txakurrak eta haien lagunak") en un local de jóvenes situado la calle Oriamendi de Beasain, y ha mostrado su solidaridad al agente.

"Quienes no conocieron el terror por no haber nacido siquiera, siembran un odio cocinado a fuego lento por quienes apoyaron y ayudaron al terrorismo que padecimos durante tantos años", ha lamentado el sindicato, para añadir que "la Ertzaintza no va a retroceder ni un paso".