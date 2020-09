Glòria Tello creu que el robatori en el Palau de la Música "no tardarà molt a aclarir-se"

Així ho ha manifestat en declaracions a Europa Press, després de participar en la presentació d''Obert València 2020'. Tello ha assenyalat que robatoris com aquest són una cosa que "succeeix a vegades" i que "la investigació està en marxa".

Sobre si hi ha alguna novetat sobre aquest tema, ha indicat que des de la corporació municipal no tenen més informació, i ha afegit: "Supose que no es tardarà molt a aclarir perquè era una època en la qual l'edifici estava tancat i solament persones de dins podien accedir. No crec que siga molt complicat, però ara mateix no sabem més", ha assenyalat.

Quant a la seguretat del Palau de la Música, ha assenyalat: "Tenim un servici de seguretat molt potent i realment no tenim en eixe sentit cap preocupació". Ha insistit que els robatoris d'aquest tipus "succeeixen molt en altres espais de les administracions públiques" i que "el que passa és que el Palau està de moda lamentablement per aquest tipus de notícies".

"Per a mi, és una notícia que no és notícia, però bé, assumisc que el Palau està de moda en eixe sentit. Tenim un contracte licitat important amb una de les empreses més importants de seguretat d'Espanya, en eixe sentit cap problema", ha assenyalat.

Sobre la convocatòria d'un consell del Palau de la Música d'urgència, ha explicat que, encara que "no pot dir pràcticament gens mentre la Policia no acabe la investigació", en la política "és aconsellable oferir-te per a tot el que calga". Es tracta, ha destacat, d'"un exercici de transparència" per a oferir-se davant "qualsevol dubte que tinga l'oposició".