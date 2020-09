Kiko Hernández cuenta que estuvo distanciado durante seis años de Kiko Matamoros a causa de Makoke

Kiko Hernández lleva mucho tiempo siendo colaborador de televisión y varios de sus compañeros han acabado convirtiéndose en amigos. Sin embargo, acaba de desvelar que estuvo distanciado durante seis años de Kiko Matamoros.

Hernández ha roto la relación que tenía con Marta López desde que la echaron de Mediaset y, ahora, ha querido contar en el plató un enfrentamiento que vivió con el padre de Diego Matamoros.

Todo sucedió cuando Matamoros entró en Gran Hermano VIP: “Él entró en GH y me dijo: ‘Solo te pido una cosa (para que veáis lo enamorado que estuvo), no te metas con Makoke’. Yo al día siguiente me metí con Makoke a lo bestia. Y él sale a los 15 días, le ponen el vídeo y dice: ‘te retiro la palabra para siempre’”.

“Tardamos seis años en volver a hablarnos. Hicimos un cara a cara, creo que estaba Alberto también [el director], había una especia de cara a cara en A tu lado”, ha continuado explicando.

En ese momento, Lydia Lozano ha intervenido en la conversación para asegurar que ambos no eran tan amigos, a lo que el madrileño ha contestado que "sí que lo éramos. Hicieron un cara a cara bestial donde se dijeron de todo y desde entonces no se volvieron a hablar".

"No nos cruzábamos por los pasillos, porque él justo dejó A tu lado y se fue a Crónicas Marcianas, y hasta que no le llamamos a la discoteca que teníamos Marta y yo para hacer un bolo, no volvimos a hablarnos”, ha sentenciado.