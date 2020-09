Kontsumobide niega la eliminación de la formación itinerante y dice que trabaja en un nuevo contrato adaptado al covid

Los trabajadores que realizaban la formación itinerante de Kontsumobide anunciaron este pasado martes que se manifestarían este jueves para denunciar la eliminación de este servicio, "lo que supone el despido de las 13 personas que componen la plantilla".

Los sindicatos ELA, LAB y CCOO han mostrado su "rechazo frontal" a la eliminación de este servicio público, y han denunciado la actitud de Kontsumobide, que "ha mostrado un desprecio absoluto por la plantilla y los sindicatos", y ha actuado "con total opacidad con el dinero público".

Tras las acusaciones de trabajadores y sindicatos, Kontsumobide ha puntualizado que ha venido contratando, a través de concurso público abierto, sendos contratos de formación "para abordar la formación presencial, por un lado, en los centros de formación propios y, por otro, la conocida como formación itinerante en centros educativos de primaria y secundaria, y en centros para mayores".

A ello ha añadido que, en este último contrato administrativo para la realización del programa itinerante de formación e información en consumo para el curso 2019-2020, suscrito con la empresa Ortzadar, el plazo del contrato vencía el 31 de agosto, "por lo que podía ser prorrogado o ser sacado de nuevo a concurso".

NUEVAS CIRCUNSTANCIAS

Kontsumobide ha afirmado que "dadas las nuevas circunstancias originadas con motivo de la covid-19 y en un momento de incertidumbre respecto a las clases presenciales como el que se vivían en mayo y junio", decidió no acogerse a la posibilidad de prórroga del contrato. "Esta decisión viene motivada por la necesidad de adaptar el contrato a las nuevas circunstancias", ha añadido.

Para Kontsumobide, el contrato de formación itinerante es "muy concreto y definido en sus especificaciones, sin margen a la adaptación". "La situación creada por la crisis sanitaria obliga a un contrato más flexible y en el que tengan mayor cabida la iniciativa de la empresa contratada, así como nuevos formatos y metodologías formativas, con una especial mención a las nuevas tecnologías dada la adaptabilidad que estas aportan para la formación a distancia", ha explicado.

Por esta causa, ha aseverado que "no es cierto que no se continúe el servicio", sino que "el objetivo de Kontsumobide es mejorar el servicio tanto en calidad como en adaptabilidad a las condiciones de prestación del mismo". "En este momento se está trabajando en los pliegos del nuevo contrato de formación adaptado a la situación social que vivimos y contando con asesoramiento experto. No prorrogar un contrato no supone la eliminación de un servicio", ha dicho.

Según ha insistido, Kontsumobide "no ha decidido prescindir de los servicios de ninguna empresa" porque "la empresa que ha prestado los servicios puede concursar legítimamente en la nueva convocatoria". Además, ha negado la afirmación de que 13 personas de su plantilla "se vean afectadas", ya que "se trata de personal de la empresa que ha estado prestando el servicio y que puede optar a presentarse al nuevo proceso".

Por último, Kontsumobide ha manifestado que el proceso de contratación "ha sido siempre y será un proceso abierto, transparente, de concurrencia pública, y que cuenta con todos los garantes de la política de transparencia de este Gobierno".