El turismo de Tarragona deja de facturar 4.500 millones en 2020, según la FEHT

En cuanto a las pernoctaciones durante este periodo, se han realizado 4.134.939 frente a las más de 16 millones en 2019, lo que significa un descenso del 74,3%.

Esta caída ha sido del 75,4% en la Costa Daurada, mientras que en las Terres de l'Ebre ha sido del 58,2%, según datos del Tourism Data System del Observatorio de Turismo del Eurecat.

Los hoteles han registrado un 81,9% menos de pernoctaciones; los campings, un 66,5% menos; y los apartamentos, un 70,3% menos; mientras que las estancias también han sido más cortas, con una media de 3,3 noches respecto a las 3,9 del mismo periodo en 2019.

Y todos los mercados turísticos han tenido una fuerte bajada: el nacional ha caído un 59,6%; el francés, un 80,9%; el británico, un 97,7%; el irlandés, un 99,3%; y el ruso, un 99,6%; entre otros.

Se trata del "peor año de la historia del turismo en Tarragona", y la provincia ya ha dado por terminado el turismo vacacional, según la FEHT.

BERTA CABRÉ

La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, ha asegurado que el verano no ha ido bien por los rebrotes en toda España, y que respecto al cliente internacional "entre rebrotes, cuarentenas, recomendaciones de no viajar y fronteras cerradas, prácticamente no ha venido nadie".

"Estos datos dramáticos han llevado a que el 45% de los hoteles de Salou, Cambrils y La Pineda -donde están el 75% de todas las plazas de hoteles disponibles en la provincia- no hayan abierto en todo el año", lo que ha considerado durísimo.

Ante esta situación, ha reclamado "medidas que ayuden a afrontar el 2021 con unas mínimas garantías, ya que hay mucha gente que depende del turismo, tanto directa como indirectamente".