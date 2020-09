Chamorro destaca la importancia de la presencia del Rey en la entrega de despachos a jueces en Barcelona

20M EP

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, se ha referido este jueves al hecho de que por primera vez el rey Felipe VI no presida la entrega de despachos de los futuros jueces, que tradicionalmente se realiza en Barcelona, por ser la ciudad donde se ubica la Escuela Judicial y ha asegurado que "él al menos no conoce las circunstancias por las que no asistirá", destacando la importancia de esa presencia.