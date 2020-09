València es queda sense la capitalitat europea de la innovació 2020 i la triada es Lovaina

Les cinc subcampiones són Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlàndia), Helsingborg (Suècia), València i Viena (Àustria) i rebran 100.000 euros cadascuna d'elles. Enguany més de 35 ciutats de 20 països es van postular per a aquesta distinció.

Des de les Naus, centre d'innovació de l'Ajuntament de València, han donat l'enhorabona a la ciutat belga i han indicat que Missions València 2030 "segueix endavant" i seguirà "treballant dur" perquè "la destinació ho mereix".

Aquest guardó, finançat pel programa d'investigació i innovació de la UE, Horitzó 2020, reconeix les ciutats europees que desenvolupen ecosistemes dinàmics d'innovació per a fer front als reptes socials i millorar la vida dels seus habitants.

Els finalistes d'enguany eren, a més de València, Cluj-Napoca (Romania); Espoo (Finlàndia); Gant (Bèlgica); Groninga (Països Baixos); Helsingborg (Suècia); Leeuwarden (Països Baixos); Linz (Àustria); Lovaina (Bèlgica); Milà (Itàlia); Reykjavík (Islàndia) i Viena (Àustria).

Un jurat va seleccionar els 12 finalistes analitzant com utilitzen les ciutats soluciones innovadores per a respondre els reptes socials, com les apliquen en el procés de desenvolupament urbà i, en general, com impliquen a les comunitats locals en la presa de decisions.

La ciutat guanyadora rep el títol de Capital Europea de la Innovació 2020 i una dotació d'1 milió d'euros per a fomentar les seues activitats d'innovació i augmentar la seua capacitat per a connectar les persones amb el sector públic, el món acadèmic i les empreses i aconseguir així beneficis per a les seues comunitats.

Barcelona va guanyar la primera convocatòria el 2014 per l'ús de les noves tecnologies per a acostar la ciutat a les persones i fomentar el creixement econòmic. Ámsterdam va guanyar el 2016, per la creació d'un ecosistema d'innovació amb quatre dimensions: empreses intel·ligents, empreses de nova creació, habitabilitat i innovació social digital.

El 2017 el premi va ser per a París, pel seu suport al creixement de la comunitat local d'empreses emergents i a les iniciatives que s'ofereixen als ciutadans per participar activament en la definició del model de ciutat.

El 2018 el premi va recaure a Atenes, com a exemple de ciutat que, a pesar d'haver d'afrontar molts reptes, va utilitzar la innovació per a ajudar la comunitat local a introduir canvis i obrir-se al món. Nantes va rebre el premi el 2019 per accelerar la participació democràtica en la resolució de desafiaments com l'energia, l'envelliment, la transició digital i la inclusió social.