Juanra Bonet advierte a Los dispersos: "Más os vale llevaros el bote..."

El equipo de Los batablanca se lo puso muy difícil este miércoles a Los dispersos para que los campeones consiguieran llegar a disputar la bomba final de ¡Boom! y aspirar a llevarse el bote, que estaba en 1.775.000 euros.

Tan mal lo pasaron que, momentos antes de comenzar a jugar, Juanra Bonet les lanzó una advertencia: "En los últimos dos programas estaba la cosa apretadita... más os vale llevaros ya el bote".

Una vez más, Óscar fue el miembro del equipo eliminado, dejando solos a Victoria, Miguel Ángel y Manolo, que ejerció de portavoz de Los dispersos para responder a las preguntas que les formuló el presentador en la ronda final del concurso.

Los dispersos, en '¡Boom!'. 20minutos | ATRESMEDIA

El primer error llegó en la pregunta número 6: "¿Cuál fue el primer disco que grabó en solitario Iggy Pop?", quiso saber el presentador. Victoria sugirió que Manolo contestara "Just for life", pero fallaron.

El siguiente fallo llegó en la cuestión número 10: "¿Con qué nombre más común conocemos al animal Equus Africanus Asinus?", preguntó Bonet. Manolo, muy convencido, indicó que se trataba de "la cebra", pero se equivocó.

La siguiente, la número 11, les desconcertó por completo: "Según el mito griego, ¿qué esclava amante de Dédalo, dio a luz a Ícaro?". Victoria exclamó: "¡Ostras! No lo sé", y Manolo decidió pasar.

Con poco más de 10 segundos por delante para responder a las tres preguntas que habían fallado o pasado, los concursantes decidieron contestar primero la número 10: "El burro", señaló Manolo, que acertó.

Pero nada más responder, estalló la bomba, ya que se les había acabado el tiempo y, un día más, se quedaron sin ganar el bote, para enfado del presentador, que les dio las dos respuestas que les quedaban.

Los dispersos fallan, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

"El primer disco que grabó en solitario Iggy Pop fue The idiot", afirmó Bonet, mientras que Óscar, desde el atril, añadió: "Me siento identificado, pero no lo sabía". El presentador explicó que "según el mito griego, la esclava amante de Dédalo que dio a luz a Ícaro fue Náucrate".

De momento, Los dispersos ya han acumulado casi un millón de euros (928.100€) en sus 192 participaciones en el concurso de Antena 3.