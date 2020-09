Día Internacional de la Bisexualidad: qué es y por qué es necesario reivindicarlo

El 23 de septiembre se celebra internacionalmente el día de la bisexualidad, una de las orientaciones sexuales e identidades que conforman las siglas LGBT+. El evento es ampliamente celebrado en muchas partes del planeta para visibilizar y normalizar la causa, así como dar información acerca de qué es y qué implica ser bisexual.

Si bien el colectivo LGBT+ ha ganado derechos, normalización y visibilización en los últimos años, sigue habiendo mucho que trabajar y es por ello que son importantes días como este. La información y el conocimiento ciudadano de qué significan todas las siglas del colectivo LGBT+ es clave para la completa libertad de sus integrantes y para el respeto de los demás.

¿Qué es ser bisexual?

Desde el colectivo Avante LGBT+ explican a 20Minutos que "ser bi (bisexual) significa tener una atracción, ya sea afectiva o sexual, hacia alguien de tu mismo género y también del resto de géneros. Para entender el término es necesario comprender que los sentimientos que se puedan generar no se dirigen solamente hacia hombres y mujeres cisgénero (personas cuyo género asignado al nacer corresponde con el que se identifican), sino que incluye, por motivos obvios, a las personas trans".

De esta manera, para las personas bisexuales el género no es un factor determinante de cara a sentir atracción por otras personas. "Así lo refleja el Manifiesto Bisexual en el año 1990; las personas bisexuales se sienten atraídos por hombres, mujeres y personas no binarias", explican desde la organización.

¿Qué es la bifobia?

La bifobia es el rechazo, consciente o no, hacia las personas bisexuales. "Tiene muchas formas de presentarse, muchas de ellas sutiles, lo cual no quita que sean dañinas. Aunque las fuentes son diversas, mucho de este rechazo se manifiesta a través de la presión que sienten las personas bi ante una sociedad que no les entiende. Cuando alguien se cuestiona sus orientación sexual, lo que menos necesita es que se le diga que está confundido o siguiendo una moda, o que es solo una fase".

Es frecuente que las personas bisexuales sufran comentarios del estilo de "elegir uno de los dos lados" o incluso ser acusados de promiscuos. Por ello es vital informarse para intentar deconstruír la educación cisheteronormativa para "poder entendernos a nosotros mismos y a los demás y evitar así decir falacias".

¿Qué es vital reivindicar?

Además de todo lo expuesto, desde Avante LGBT+ consideran que "es necesario reivindicar una mejor educación, porque esa es la base de todos los comportamientos humanos, no solamente en relación a la bisexualidad, sino de cara a conseguir una sociedad respetuosa". La formación de profesionales que trabajan en todos los aspectos de la sociedad como la docencia, el periodismo o cualquier trabajo que ejerza una influencia sobre un grupo de personas es imprescindible para construir una sociedad igualitaria y respetuosa.