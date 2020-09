El desafortunado comentario homófobo de Arévalo: "A Bertín Osborne le miran hasta hombres de verdad, no gays"

Hormigas blancas continúa su particular repaso a la vida de famosos españoles. Lola Flores, Rocío Jurado o Julio Iglesias son algunos de los rostros que han protagonizado una entrega, pero este domingo fue el turno de Bertín Osborne.

Para hablar de la vida del cantante, entró en directo Arévalo, el humorista y amigo del presentador de Mi casa es la tuya. El cómico no dudó en recordar cómo lo conoció y la impresión que le dio: "Impresiona verlo al principio, era muy guapo".

Sin embargo, al intentar explicar las sensaciones que causaba en los que lo conocían, el actor madrileño dijo un comentario homófobo que ha sido muy criticado.

"Yo he visto a hombres darse la vuelta para mirarle de arriba a abajo", comenzó contando. "Porque hay hombres, que son hombres de verdad, que no estoy diciendo que sean gays. Lo miran como diciendo: 'Qué tipo más grandote, me gustaría ser así'".

Carlota Corredera se sorprendió al oír esto y le contestó rápidamente: "Se puede ser un hombre de verdad y ser gay. También son hombres de verdad". A esta corrección, Arévalo reconoció su error: "Por supuesto que sí, no tengo ningún tipo de duda. Lo que he querido decir es que no era gay la persona que se giraba".