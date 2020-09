Lola Herrera se convirtió en Alaska

Televisión Española está en pleno cambio. Buscan nuevos perfiles a marchas forzadas para levantar las frágiles audiencias de sus programas. Las modificaciones introducidas recientemente en la cadena no han tenido el éxito esperado. A pesar de que son muchos los que cuestionan el criterio, siguen experimentando con el objetivo de revitalizar una audiencia cada vez menos fiel. Es el caso del mítico Cine de Barrio, al que someterán a un cambio de imagen con plató, grafismos y presentadora nueva.

Para esta nueva etapa se contará con la cantante Alaska –Olvido Gara– como maestra de ceremonias. Una elección que no ha hecho sino evidenciar las diferencias entre los que ocupan los despachos de Prado del Rey. Algunos no entienden el fichaje de la musa de los 80 y mucho menos que se haga valorando los paupérrimos datos de audiencia que marcó el último programa que defendió en la televisión pública.

Tan molestos están algunos en la corporación que no han dudado en explicarme que se ofreció –y casi se firmó– un acuerdo con la actriz Lola Herrera para que la continuidad del mítico espacio no perdiera credibilidad ni prestigio con la baja de Concha Velasco. No estaban desencaminados aquellos que, en las agitadas conversaciones, aplaudían la dilatada trayectoria de la gran dama del teatro y apostaban por el conservadurismo ante esa modernidad demodé.