Marta López se pronuncia sobre la ruptura de Alfonso Merlos y Alexia Rivas: "Me consta que él sigue pensando en mí"

Marta López se ha pronunciado este miércoles en Ya es mediodía, el programa en el que es colaboradora, sobre la ruptura de Alfonso Merlos, su expareja, y Alexia Rivas, la exreportera de Socialitécon la que le fue infiel.

La tertuliana ha desvelado que ya tenía constancia de la ruptura, que se habría producido el pasado mes de agosto. "Han estado haciendo el papelón. La gente me preguntaba el motivo y yo les decía que no", ha explicado en el plató.

López, de 46 años, ha reconocido que "jamás volvería con él". "¿Teniendo a Efrén voy a volver con Merlos?", ha dicho en el espacio conducido por Sonsoles Ónega, quien le ha preguntado si sería capaz de retomar la relación con el abogado.

La reacción más esperada a la ruptura de Alfonso Merlos y Alexia Rivas 💥 #YaEsMediodía576https://t.co/sBDHZn81n6 — Telecinco (@telecincoes) September 23, 2020

La colaboradora televisiva ha aclarado que su expareja "es un buen tío", aunque no ha tenido buenas palabras para Rivas: "Conozco la personalidad de Alfonso, es un chico muy trabajador, que piensa mucho. Tener a una chica en casa que no trabaja ni hace nada... Me imagino que se ha podido aburrir un poco".

Por otro lado, López ha aprovechado para pedirle a Rivas que quite las demandas que interpuso contra ella, ya que piensa que "se equivocó al tomar ese camino". Además, ha considerado que esa decisión le ayudaría a recuperar su puesto de trabajo en Telecinco, pues abandonó Socialité para cuidar su salud.

Finalmente, la ex gran hermana ha dejado caer un último dardo: "Yo creo que él estuvo muy enamorado de mí y punto. Yo creo que no tiene valor, pero que se acuerda de mí, me consta que sí".