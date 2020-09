Rolling Stone incluye a Rosalía y Bad Bunny en su lista Los 500 mejores discos de todos los tiempos

La última actualización de la lista 'Los 500 mejores discos de todos los tiempos' de la revista Rolling Stone incluye entre sus novedades algunos nombres de artistas de habla hispana.

Entre ellos, Rosalía, con el puesto 315, es quien se encuentra en mejor posición con el álbumEl mal querer, publicado en el año 2018, del que la revista estadounidense dice que "no solo llevó a las masas siglos de tradición de música flamenca, sino que también nos enloqueció usando todo el poder del disco de Kanye West 808s & The Heartbreak".

Otro de los artistas de los que habla la publicación es Bad Bunny que con su disco X 100PREocupa el puesto 447 de la prestigiosa lista. Según Rolling Stone, se trata de un álbum en el que el cantante se muestra "descaradamente crudo y totalmente vulnerable".

Además, en el puesto 473 se encuentraBarrio fino, álbum que Daddy Yankee publicó en el año 2004 y que incluye temas como Gasolina o Dale caliente. Cerrando la lista, en el puesto 496, encontramos ¿Dónde están los ladrones?, publicado en 1998 por Shakira.

En el podio de la clasificación se encuentra, en primera posición, What's going on, álbum de Marvin Gaye publicado en el año 1971; seguido de Pet sounds disco de The Beach Boys del año 1966; y en tercer puesto, Blue, de Joni Mitchell que vio la luz en 1971.

En los siguientes puestos podemos encontrar a Stevie Wonder con su Songs in the Key of Life (1976), The Beatles con Abbey Road (1969), Nirvana con Nevermind (1991), Fleetwood Mac con Rumors (1977), Prince con Purple Rain (1984), Bob Dylan con Blood on the tracks (1975) y, en décima posición, Lauryn Hill con The miseducation of Lauryn Hill (1998).

La primera lista elaborada por Rolling Stone se llevó a cabo en el año 2003 cuando comenzó a especularse sobre la posibilidad de la muerte del formato físico por la irrupción de las descargas digitales y el mp3.

La nueva lista ha sido elaborada por un jurado de más de 300 profesionales entre los que se encuentras grandes nombres como Beyoncé, Billie Eilish, Stevie Nicks o Taylor Swift, entre otros.

Como resultado de la inclusión de estos artistas y de sus votos, la clasificación ha experimentado algunos cambios como, por ejemplo, la incorporación de 154 álbumes que no estaban en la tabla original de 2003 ni en la actualización de 2012, aunque los artistas clásicos siguen dominando los primeros puestos.

Para poner la lista al día, se han incluido 86 discos del siglo XXI como My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) de Kanye West en el puesto 17; Lemonade (2016) de Beyoncé en el lugar número 32; o Red (2012) de Taylor Swift, que ha escalado hasta la posición número 99.