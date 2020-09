Cvirus.-Oltra anuncia que en un mes s'aprovaran les ajudes a residències i una pujada del preu de places concertades

Així ho ha traslladat aquest dimecres Oltra a la presidenta de l'Associació de Residències i Servicis d'Atenció als Majors del Sector Solidari Lares, Julia Rico, en la primera reunió que han mantingut després de la pandèmia. A més, ha informat que s'estan preparant unes instruccions per a detallar totes les activitats que "es poden i s'han de seguir" amb els usuaris que estiguen confinats.

Oltra ha confiat que en un mes puga aprovar-se aquest decret ja que els càlculs de compensació al sector, que era el més complex, ja estan fets prenent com a base el "forat" d'un milió d'euros que ha deixat la pandèmia als 50 centres de Lares, en els quals s'atén uns 2.700 residents. En total, el decret preveu destinar 10,9 milions a tot el sector residencial.

Així mateix, ha anunciat un augment del concert social per al pròxim any del preu de la plaça per dia, que ara està fixat en 60 euros, per a "actualitzar-ho" a la realitat i "procurar una millora de plantilles i d'actuació". Oltra no ha volgut avançar quant s'incrementarà perquè encara està en estudi.