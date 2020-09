Debat.- El Botànic defèn l'inici de curs educatiu "exemplar" i titla les crítiques de populisme epidemiològic

En la segona jornada del Debat de Política General en Les Corts, l'educació ha centrat part de les propostes de l'oposició, com les de Cs per a reforçar plantilles i protocols o les de Vox contra la imposició ideològica, encara que cap ha aconseguit el vistiplau dels grups del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) per a tirar endavant en la sessió de divendres.

Després de dos setmanes des de l'inici de curs, Cs aposta per protocols més clars per a donar seguretat a alumnes, professors i pares, a més d'un reforç de mitjans i personal, un fons de contingència per a comprar material de protecció i test periòdics als docents. "On han anat els més de 4.000 professors contractats? Principalment a Primària", ha alertat el diputat Carlos Gracia, amb el que "molts alumnes estan obligats a quedar-se a casa en dies alterns".

El grup 'taronja' urgeix a "no renunciar" a la implantació de la infermera escolar com a Castella-la Manxa, preguntant-se "què diferencia al PSOE de García-Page del valencià", i rebutja que la Generalitat parle de consens entre la comunitat educativa amb l'inici de curs, davant les queixes de pares i sindicats.

També veu insuficient el programa 'Mulan' de la Conselleria d'Educació i aposta per un "verdader pla de digitalització" en les aules amb xarxes wifi "potents" en els centres. Una altra de les seues peticions és l'aprovació urgent del model de finançament plurianual per a les cinc universitats públiques valencianes, després de l'advertiment de la Sindicatura de Comptes sobre la seua supervivència a mitjà i llarg termini, així com la del mapa de titulacions que "el Botànic porta prometent des del 2016".

En nom del Consell, la diputada del PSPV ha fet un reconeixement als xiquets perquè són els qui més pateixen la pandèmia i ha assegurat que "quasi totes" les propostes de Cs estan en marxa, amb el que "seria absurd" recolzar-les. "21 milions per a material, 4.374 professors més que l'any passat i 13.000 més que en l'últim any del PP (2015)", ha desgranat, mentre "Madrid ha contractat zero monitors de menjador i Andalusia solament ha reforçat la plantilla d'un de cada tres centres".

CS I VOX EXIGEIXEN NEUTRALITAT EN LES AULES

D'altra banda, Cs torna a denunciar que "s'use l'educació pública per a la imposició ideològica o per a difondre nacionalisme pancatalanista en incloure en les PAU un text amb clar biaix ideològic", amb el que exigeix que el Consell retalle les subvencions per a aquestes entitats i ho dedique a la pandèmia. "Demanem neutralitat en les aules i que l'alumnat puga tindre pensament crític", ha reiterat la diputada Mercedes Ventura, "sense discriminar a ningú per la seua llengua materna ni posar en el punt de mira als alumnes que demanen l'exempció de valencià".

La socialista ha replicat preguntant-li qual és el model plurilingüe de Ciutadans i ha aventurat si "seria bilingüe perquè el valencià no existiria". "En aquest país hi ha llibertat d'elecció de centre i llibertat educativa", ha resolt, amb el que "ja són els centres els que trien els alumnes".

Vox, per la seua banda, critica "la dictadura 'progre' pancatalanista" i repta al Consell a "prohibir per llei estudiar en espanyol si no permet la lliure elecció de llengua".

Com a rèplica, Pilar Lima (Podem) ha defès que cal ensenyar llengües per a després triar en qual comunicar-se i que "açò sí és llibertat d'elecció". "La major mostra d'avanç social és que un fill siga capaç de rebatre amb els seus propis arguments els dels seus pares", ha il·lustrat, i ha dit que dorm tranquil·la amb el Botànic en el govern.