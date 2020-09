Brugal.- Ortiz diu que Castedo no li "va apanyar" res del PGOU i veu "normal" que alcaldes menjaren a sa casa

Ortiz s'ha pronunciat així en el juí que se celebra en la secció tercera de l'Audiència Provincial d'Alacant per la suposada manipulació del PGOU d'Alacant, peça separada del cas Brugal que suma nou acusats.

En la seua declaració, ha afirmat que la relació amb Castedo era la "pròpia" que podia tindre's amb un empresari que portava "múltiples" concessions municipals. "Molt bona relació", ha assenyalat, i preguntat per si la qualificaria de "familiar", ha dit: "No tinc cap parentiu amb ella, gens en comú amb ella".

No obstant açò, sí ha assenyalat que ha anat en diverses ocasions a la seua vivenda i al revés. En aquest punt, ha aclarit que el marit de l'exalcaldessa és amic seu i que treballa per a les seues empreses. "Va entrar abans que es casara amb Sonia, abans que fora regidora i alcaldessa", ha matisat.

Amb Alperi ha aclarit que la relació no era igual que amb Castedo, però es va guanyar la seua confiança quan es va fer càrrec de les reparacions de la ciutat després de la riuada. "Ací em vaig guanyar la confiança de l'Ajuntament i va començar la relació amb Alperi", ha dit, per a agregar que quan anava a dimitir el 2008, li va cridar per a informar-li. "Igual que a més de 30 empresaris importants d'Alacant. Ho va fer com a comiat", ha advertit.

Sobre les presumptes manipulacions de contractes, l'empresari ha comentat que Sonia Castedo no li "va apanyar" res ni li van facilitar cap plànol del PGOU. "No m'han donat mai res. Ni Castedo, ni Alperi ni els tècnics quan estava secret", ha reiterat.