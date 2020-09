David Broncano a Raúl Cimas, en 'La Resistencia': "Sácate el pene y luego lo pixelamos"

Raúl Cimas continúa con la promoción de su nuevo libro, Mamotreto. Si el lunes visitó El hormiguero, este martes pasó por dos programas de Movistar +, Late Motiv y La Resistencia.

Pero fue en el de Broncano donde vivió una situación que, incluso, le 'obligó' a comprometerse "para cuando saque el siguiente libro". Y todo surgió de una anécdota del cómico.

"De pequeño en los campamentos me llamaban 'En busca del fuego' porque me pillaron en la tienda de campaña frotándome el pene", recordó Cimas. De ahí pasaron al vello púbico: "Tengo el césped tal alto que no se ve el árbol".

El comentario arrancó las carcajadas del público, pero el invitado continuó con su descripción: "Lo tengo alto, pero también un gran árbol", a lo que Broncano contestó: "No lo dudo...".

"Sácatelo, enseña el pene. ¿Quieres sacártela? ¿Te apetece enseñarla? Luego te pixelamos", le preguntó el presentador a su invitado, que solo pudo responder: "Siempre me decís lo mismo, vamos a hablar de tu libro y al final se acaba hablando de mi pene".

Y añadió que "Mamotreto es un recopilatorio, cuando publique el nuevo, me la saco", pero Broncano insistió: "Venga, enséñala. Sácala, sácala". Y el público empezó a corear: "Que la saque, que la saque...".

Con cara de sorpresa, Cimas afirmó que "así es como conseguiste que Ernesto Sevilla acabara dando dinero. Te meten en una situación tan complicada que lo haces". Y concluyó el tema señalando que "sería una decepción tan grande... con los nervios la tendré pequeña. Tú lo que buscas es audiencia".

Susto en 'La Cabina' del programa

Pero Cimas no tuvo suficiente y se animó a entrar en 'La Cabina' de La Resistencia:"¿No te vienes conmigo?", le preguntó a Broncano, que le contestó:" Te espero fuera". Nada más acceder al interior, exclamó: "¡Qué asco! ¿Y con qué te la estás pelando?".

Tras unos segundos en silencio, Cimas comentó que 'La Cabina' le recordaba "a los antiguos baños de Atocha" y quiso saber si todos los días había lo mismo, a lo que el presentador le contestó que no, que cambiaban: "Menos mal, porque si no un tío ahí pelándosela todo el rato...".